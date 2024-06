El dólar sube en Uruguay y se afianza arriba de $ 39: ¿qué esperar para los próximos meses?

¿Cómo puede incidir la última decisión de política monetaria de la Fed en el precio del dólar en Uruguay? En teoría esto puede respaldar movimientos puntuales al alza, pero no se espera que sea un factor que genere grandes sobresaltos en la cotización.

El martes pasado el economista Julio de Brun, afirmó en un evento organizado por El Observador, que el peso uruguayo “puede llegar a depreciarse un poco”, pero que un salto mayor dependería de alguna “turbulencia” que pudiera ocurrir en la región.

Por ejemplo, que Argentina ingresara en una nueva senda de devaluaciones como la registrada en 2023, o que en Brasil empeorara la confianza en el gobierno y hubiera salida de capitales, algo que no está ocurriendo en el contexto actual. “Yo diría que antes del Siglo XXIII quizás llegue a $ 45”, dijo.

Embed

Dólar, inflación y competitividad

También el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, habló del tema esta semana ante unos 400 empresarios. El economista apuntó que si el dólar cerrara en $ 45 a fin de año, la inflación treparía a 9,1%.

Ese escenario está muy alejado de las proyecciones de los analistas que proyectan inflación de 5,5 % para fin de año, y también de la estimación oficial que es más optimista y se sitúa en 4,8% para el mismo horizonte.

El director de Ceres destacó que el actual encarecimiento del país es un desafío que la próxima administración deberá abordar. En ese sentido, subrayó que la dinámica del dólar, debido a la no intervención del Banco Central implica "una decisión política que resulta en una transferencia significativa de recursos del sector transable al no transable de la economía, y que no se sabe cuánto tiempo será sostenible en el futuro”.

Como medida paliativa para abordar los problemas de competitividad, Munyo propuso destinar una parte relevante de las ganancias de UTE a una rebaja del 30% en la tarifa industrial de la energía eléctrica.

Por su parte, el director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, Javier de Haedo, afirmó que en el ámbito político parece haber cierto consenso, en cuanto a que el “esfuerzo realizado” para que la inflación entrara en el rango meta no haya sido en vano. “Con lo del esfuerzo se alude al atraso cambiario, que ha sido el daño colateral de este proceso. Incluso hay sectores que manejan la idea de volver a reducir el rango meta desde el próximo período de gobierno”, afirmó.

Sin embargo, el economista planteó algunos desafíos que aparecen. Entre ellos, señaló como “muy probable” que Argentina se vuelva a encarecer y que eso dé lugar a cierta “inflación importada” desde ese país. También mencionó que “yendo más hacia adelante”, en el ámbito de la política se habla de recuperar el tipo de cambio real desde el año próximo. “Así como su bajada contribuye a una menor inflación, su subida coadyuva a una mayor”, afirmó.

El dólar en Brasil y en el mundo

En Brasil la moneda estadounidense caía el jueves 0,9% a 5,365 reales por unidad. Se espera que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable, en 5,05 reales por unidad al final de 2024, y en 5,09 reales al terminar 2025.

Por su parte, el Índice dólar que mide el valor del dólar estadounidense con relación a una canasta de monedas extranjeras subió el miércoles y se ubicó en 105,19, con suba de 0,58%.

El repunte del dólar global "puede deberse a una percepción de debilitamiento de la economía americana, esa ralentización del mercado laboral que estamos viendo en las solicitudes de desempleo, donde quizás hay miedo a que la Fed no responda con la agresividad suficiente en los recortes. Creemos que es una reacción temporal, y que a mediano plazo vamos a ver un debilitamiento del dólar global", dijo a Diario Financiero de Chile el gerente de riesgo de Ebury, Enrique Díaz.