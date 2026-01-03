Dólar
/ Economía y Empresas / COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones de bienes crecieron 5% en 2025 impulsadas por carne, celulosa y soja

Las ventas de bienes al exterior totalizaron US$ 13.943 millones en 2025, con la carne bovina como principal producto exportado y China como principal destino

3 de enero 2026 - 5:25hs
image

Las exportaciones de bienes de Uruguay —incluyendo las realizadas desde zonas francas— totalizaron US$ 13.943 millones en 2025, lo que implicó un crecimiento de 5% frente al año anterior, según informó Uruguay XXI.

El resultado estuvo impulsado principalmente por un mayor volumen de ventas al exterior, en un contexto de precios internacionales en general estables, con la carne bovina como el producto más destacado por el aumento de la demanda y de los precios.

Exportaciones

Carne bovina en primer lugar

  • En 2025, la canasta de exportaciones de bienes de Uruguay estuvo encabezada nuevamente por la carne bovina, que se consolidó como el principal producto exportado del país, con ventas por US$ 2.680 millones, equivalentes al 20% del total y un máximo histórico en términos de valor.

  • En segundo lugar se ubicó la celulosa, con exportaciones por alrededor de US$ 2.307 millones, lo que representó el 17% del total, pese a una caída en el valor exportado respecto al año anterior.

  • El tercer producto de exportación fue la soja, que alcanzó ventas cercanas a US$ 1.420 millones, explicando aproximadamente el 11% del total exportado en el año, impulsada por un fuerte crecimiento de los volúmenes embarcados.

La estructura de la canasta exportadora volvió a mostrar una alta concentración. En conjunto, la carne bovina, la celulosa y la soja explicaron cerca de la mitad del valor total exportado en 2025, confirmando el peso de estos rubros en las ventas externas del país.

Exportaciones 2

Principales destinos

En cuanto a los destinos, China se mantuvo como el principal mercado para las exportaciones de bienes uruguayos, con compras por unos US$ 3.493 millones, lo que representó el 26% del total exportado y un crecimiento cercano al 12 % frente al año anterior. La canasta hacia ese mercado estuvo liderada por la soja y la celulosa, seguidas por la carne bovina.

Brasil ocupó el segundo lugar entre los destinos de exportación, con ventas por alrededor de US$ 1.964 millones, equivalentes al 15 % del total, aunque con una caída interanual cercana al 15%, explicada principalmente por menores colocaciones de vehículos y arroz.

En tercer lugar se ubicó la Unión Europea, con exportaciones por unos US$ 1.835 millones, lo que implicó un aumento de 2% respecto a 2024. En este mercado se destacó el fuerte crecimiento de las ventas de carne bovina, que compensa la caída en las exportaciones de celulosa.

Más allá de los principales socios, el desempeño de 2025 mostró una mayor diversificación de destinos, con un crecimiento de las ventas hacia Estados Unidos y un mayor peso de otros mercados fuera de la región, lo que ayudó a ampliar la base de compradores de los bienes uruguayos.

Exportaciones de bienes Soja Carne ovina Celulosa

