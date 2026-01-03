Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes dispersas
Domingo:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / SEGURIDAD SOCIAL

Pago de jubilaciones de BPS en enero de 2026: mirá fecha y lugar de cobro

Jubilaciones BPS: conozca todos los detalles de la agenda programada para el pago de prestaciones

3 de enero 2026 - 8:48hs
pago de jubilaciones
pago de jubilaciones foto: Leonardo Carreño.

El cobro de jubilaciones BPS y pensiones correspondientes a diciembre podrá realizarse a partir del sábado 3 de enero de 2026 para quienes reciben el pago directamente vía depósito en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico (Midinero, De Anda, Prex y OCA Blue), tanto en Montevideo como en el interior del país.

También el cobro en las redes de pagos se podrá efectivizar desde el sábado 3 de enero en locales de Montevideo y el interior, de acuerdo con el calendario estipulado por el Banco de Previsión Social (BPS).

Por su parte, los pagos de jubilaciones en oficinas centrales se realizarán a partir del lunes 5 de enero.

Más noticias
Pesos uruguayos
SEGURIDAD SOCIAL

El ajuste preliminar de jubilaciones será de 5,72% a partir de enero de 2026

salarios: desde el 1° de enero rige un nuevo aumento para trabajadoras del servicio domestico
TRABAJO

Salarios: desde el 1° de enero rige un nuevo aumento para trabajadoras del servicio doméstico

Pago de jubilaciones BPS

Los pagos en efectivo se hacen en el edificio sede del BPS en Montevideo, así como en cualquier local de las redes habilitadas para el pago de prestaciones (Abitab, Anda, Redpagos y supermercados El Dorado).

Las personas que cobran en el interior del país deberán hacerlo en un local de la red de cobranza descentralizada de su localidad (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).

También está disponible el listado completo de locales de pago en Montevideo y en el interior.

Además, quienes tienen Usuario Personal BPS pueden acceder a sus recibos en cualquier momento a través de los servicios en línea. Las personas que aún no tienen el usuario pueden solicitarlo con su cédula de identidad y dirección de correo electrónico en el propio local de pago descentralizado donde estén realizando el cobro de la prestación.

El BPS recuerda que al momento del cobro se debe presentar cédula de identidad vigente.

Temas:

jubilaciones bps pago jubilaciones

Seguí leyendo

Las más leídas

Álvaro Correa junto a su abogado Julio Lens
JUSTICIA

Caso de la mujer declarada incapaz y los US$ 40 millones desaparecidos: justicia tomó medidas sobre el extitular de GBU

La Barra. Imagen de archivo
VERANO

Intendente de Maldonado expresó preocupación por miles de personas que quedaron sin luz y UTE apuntó a un "consumo excepcional"

Fachada de un local de Tata. Archivo
OPERACIÓN

Vierci firma con Grupo de Narváez la compra de los supermercados Ta-Ta, farmacias San Roque y otras marcas

Archivo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 3 de enero

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos