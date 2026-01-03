Pago de jubilaciones de BPS en enero de 2026: mirá fecha y lugar de cobro

El cobro de jubilaciones BPS y pensiones correspondientes a diciembre podrá realizarse a partir del sábado 3 de enero de 2026 para quienes reciben el pago directamente vía depósito en cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico (Midinero, De Anda, Prex y OCA Blue), tanto en Montevideo como en el interior del país.

También el cobro en las redes de pagos se podrá efectivizar desde el sábado 3 de enero en locales de Montevideo y el interior, de acuerdo con el calendario estipulado por el Banco de Previsión Social (BPS).

Por su parte, los pagos de jubilaciones en oficinas centrales se realizarán a partir del lunes 5 de enero .

Los pagos en efectivo se hacen en el edificio sede del BPS en Montevideo, así como en cualquier local de las redes habilitadas para el pago de prestaciones (Abitab, Anda, Redpagos y supermercados El Dorado).

Las personas que cobran en el interior del país deberán hacerlo en un local de la red de cobranza descentralizada de su localidad (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).

También está disponible el listado completo de locales de pago en Montevideo y en el interior.

Además, quienes tienen Usuario Personal BPS pueden acceder a sus recibos en cualquier momento a través de los servicios en línea. Las personas que aún no tienen el usuario pueden solicitarlo con su cédula de identidad y dirección de correo electrónico en el propio local de pago descentralizado donde estén realizando el cobro de la prestación.

El BPS recuerda que al momento del cobro se debe presentar cédula de identidad vigente.