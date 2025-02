Exportaciones de bienes crecieron 6% en enero impulsadas por la carne, celulosa y arroz

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones –incluidas las de zonas francas- fueron por US$ 912 millones en el primer mes del año. El informe oficial indicó que el año comenzó de manera diferente a 2024 cuando se había observado un descenso de las ventas externas.

La carne vacuna lideró el ranking con colocaciones por US$ 202 millones y suba interanual de 15% . El mejor desempeño se debió al aumento del precio internacional.

Estados Unidos fue el principal comprador de carne uruguaya, con operaciones por US$ 77 millones con una participación del 38% del total. China se colocó en el segundo lugar con US$ 54 millones y una baja de 20% por una disminución del volumen exportado. La Unión Europea fue el tercer destino con US$ 33 millones y aumento interanual de 46%.

La celulosa fue el segundo producto exportado con US$ 135 millones y descenso de 9%. En total se colocaron 259.542 toneladas en el exterior.

El principal destino fue la Unión Europea (UE) con compras se cuadriplicaron respecto a enero del año pasado y llegaron a US$ 66 millones, equivalentes al 49% del total. China quedó en el segundo lugar con US$ 61 millones y una caída interanual de 34%. Estados Unidos fue el tercer comprador.

Las exportaciones de arroz llegaron a US$ 68 millones con incremento de 83% y el producto fue el que tuvo mayor incidencia positiva en el mes.

Costa Rica fue el destino de mayor relevancia y ventas por US$ 14 millones y una participación del 20% del total. En segundo lugar se ubicó Brasil con compras por US$ 14 millones aunque con una baja de 25%. La Unión Europea quedó en tercer lugar con US$ 11 millones.

El trigo también tuvo un desempeño positivo con exportaciones por US$ 57 millones y suba de 49%.

Exportaciones por destinos

En el primer mes de 2025, Brasil se ubicó como el primer destino de las exportaciones uruguayas con una participación del 18% del total. Las ventas fueron por US$ 169 millones, con una baja de 6% en la comparación interanual.

El trigo se colocó como el principal producto con US$ 27 millones. El informe resaltó el fuerte crecimiento ya que en enero de 2024 las operaciones habían sido por US$ 1 millón. Las ventas explicaron el 16% del comercio con Brasil. Además se exportaron productos lácteos por US$ 22 millones, al igual que malta con la misma cantidad.

China quedó en el segundo lugar del ranking comprador con US$ 153 millones y descenso de 24% en la comparación interanual. Uruguay XXI explicó que la baja se debió a menores ventas de celulosa al destino asiático. Hacia ese destino se exportaron US$ 62 millones, con una disminución interanual de 34%.

A su vez, la carne vacuna –producto clave en el mercado chino- mostró un descenso de 20% y llegó a ventas por US$ 54 millones. El volumen exportado retrocedió 18% en comparación con enero de 2024.

La Unión Europea continuó consolidándose como el tercer destino de los bienes uruguayos. El informe indicó que las exportaciones se duplicaron respecto a enero de 2024 y llegaron a US$ 139 millones. La celulosa fue el producto principal con US$ 69 millones -por encima de los US$ 16 millones del año pasado- con una participación del 49% en las compras totales del bloque europeo.

En el mes también se verificó un aumento de 26% en las exportaciones de carne vacuna (US$ 33 millones) y de 166% en las de arroz (US$ 11 millones).

Estados Unidos quedó en el cuarto lugar con US$ 110 millones y crecimiento interanual de 36%. La carne vacuna encabezó el listado de productos con US$ 77 millones y suba de 83%. Después se ubicaron los suproductos cárnicos y la madera.

Argentina fue el quinto destino de las exportaciones con US$ 43 millones y suba de 44%. Autopartes, productos farmacéuticos y margarina y aceites fueron los tres bienes más colocados en el país limítrofe.