Exportaciones de energía hacia Argentina llegan a US$ 95 millones y prevén que ventas sigan en el verano

Hasta setiembre las ventas totales a la región (en su amplia mayoría excedentes de generación) sumaban unos US$ 104 millones, de los cuales US$ 95 millones corresponden a exportaciones realizadas hacia Argentina, y el resto hacia Brasil. La empresa estatal había estimado en su programa financiero que los ingresos por este concepto serían de unos US$ 60 millones en el ejercicio actual.