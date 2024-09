¿Nafta y gasoil más baratos en octubre? Ursea publicó su informe de precios

El informe oficial dice que el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 –incluyendo impuestos y la mezcla con bioetanol- descendió $ 2,72 (-4,2%).

Para el caso del gasoil común , el precio ex planta que arroja el PPI de la Ursea –incluyendo impuestos– se abarató $ 1,86 (-4,7%) respecto al mes anterior.

Las variaciones que marcan estos valores de Ursea no son trasladables de manera lineal a los precios de surtidor, pero sí marcan cuál fue la tendencia durante el último mes móvil.

Los precios máximos de venta al público llevan tres meses consecutivos sin cambios por decisión del Poder Ejecutivo.

Fuentes oficiales consultadas por El Observador dijeron el miércoles pasado que efectivamente había “tendencia a la baja en los dos productos principales” que comercializa Ancap.

Las tarifas de nafta subieron por última vez en mayo de este año y el gasoil en marzo. Luego se abarataron, y entre julio y setiembre se mantuvieron sin cambios. Hoy la nafta Súper 95 tiene un precio al público de $77,54 por litro, y el gasoil de $ 52,42 por litro.

Cabe mencionar que en setiembre, y por primera vez desde que se utiliza el mecanismo de PPI para fijar tarifas, los precios máximos de venta al público para esos dos productos quedaron levemente por encima de la referencia (+ $ 0,36 en nafta y +$ 1,23 en gasoil).

Para el caso del supergás envasado la brecha con el PPI era negativa en $ 18. Ese producto aumentó en el mercado de referencia en EEUU por cuarto mes consecutivo, según la medición de Ursea.

Entre enero y junio la empresa pública había resignado ingresos por US$ 37 millones (US$ 25 millones en combustibles y US$ 12 millones por el subsidio focalizado del supergás), como consecuencia que el Poder Ejecutivo fijó precios al público por debajo de lo calculado por el regulador.