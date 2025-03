Presentan proyecto de ley para aumentar el límite de las compras por internet: los couriers celebran la iniciativa y la Cámara de Comercio pedirá reunión con Oddone

Diputados colorados presentaron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca modificar el régimen de encomiendas internacionales y aumentar la franquicia a US$ 500 .

Actualmente, para que una compra realizada por internet en el exterior ingrese al país exonerada de impuestos, cada ciudadano tiene permitido tres envíos por año por hasta US$ 200 cada compra, el pedido no puede superar los 20 kilos y no puede ser con fines comerciales.