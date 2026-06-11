El podio definitivo: la audiencia de El Observador eligió la mejor camiseta de Uruguay (y todavía podés votar)

¿Qué tiene una camiseta de fútbol que es capaz de congelar el tiempo? Es el grito de un gol que compartimos con nuestros abuelos, la frustración que sufrimos con amigos o el recuerdo exacto de dónde estábamos cuando la pelota infló la red.

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Con los motores mundialistas ya en marcha para este 2026, en El Observador decidimos viajar al pasado y proponerle un desafío a nuestra audiencia: elegir la camiseta más linda de Uruguay en la historia de sus mundiales.

A través de una línea del tiempo interactiva en nuestra home, los usuarios pudieron recorrer una línea del tiempo dinámica desde la gloria original de 1930 hasta la que defenderemos este año. La respuesta fue masiva: tras dos semanas de votación, el proyecto cerró con más de 15.000 visitantes que interactuaron con el archivo histórico y dejaron su veredicto.

Pero el partido todavía no terminó. Si querés defender los colores del año que más te identifica, todavía podés dejar tu voto directamente acá, para que tu camiseta favorita siga sumando puntos en el histórico de la Celeste.