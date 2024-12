El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio le contestó a Alejandro Balbi de Nacional con una ironía que involucró a Conmebol y a los jueces

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio le contestó a través de un estado de WhatsApp a su par de Nacional, Alejandro Balbi, luego de que este declarara que el título de los aurinegros fue en parte injusto porque en el clásico del Torneo Apertura a los tricolores no le cobraron un penal.

"Si no hubiera recibido la ayuda que recibió en el clásico del Apertura, el campeonato hubiera sido otro, porque Nacional estaba más pegado y le respiraba en la nuca”, declaró este miércoles Balbi en entrevista con Minuto 1 de Carve Deportiva, AM 1010.

Sobre la captura de pantalla de la nota que Referí tituló "Alejandro Balbi dijo que el título de Peñarol "en parte" no fue justo: apuntó a "ayudas" arbitrales y contó lo que no le gustó del festejo mirasol", Ruglio escribió su estado.

"Yo creo que el año próximo entre AUF y Conmebol deberían prestarles 10 millones de dólares en vez de 7, a nosotros sacarnos 4 millones de dólares en multas y cierres de cancha en vez de 2, y deberían tener 20 puntos más por fallos arbitrales y no 10. Ahí sin dudas sería justo para ustedes", expresó el titular de los aurinegros.

Este miércoles, Peñarol recibió una durísima multa de Conmebol por los incidentes en los partidos de semifinales de la Copa Libertadores contra Botafogo, razón por la cual deberá pagar una multa de US$ 263 mil además de un cierre de tres fechas del Campeón del Siglo para la Copa Libertadores 2025.

Ruglio también hizo referencia a los US$ 7 millones que Nacional le pidió a Conmebol en adelanto de futuras participaciones en Copa Libertadores, algo que Conmebol aceptó a dar por la larga cantidad de año que lleva el bolso clasificando a los torneo continentales.

Peñarol pidió la semana pasada un adelanto del 50% del premio de 2025 y recibirá US$ 1,5 millones.

Es algo que todos los equipos que participan en torneos continentales hacen (incluido Liverpool, que tiene un gran pasar económico), pero el caso de Nacional fue excepcional por la cantidad concedida cuando lo que paga Conmebol por fase de grupos es un total de US$ 3 millones.

"Yo coincido con él. No es justo solo 10 puntos de regalo y 7 millones de dólares sin intereses más que al resto de los clubes", agregó Ruglio.

903793.jpg

Es Conmebol el que entrega ese dinero y siempre lo hace sin intereses. Los clubes piden el dinero a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

"No pudieron y no van a poder. La gente no es boba y se da cuenta de todo", concluyó en su primer estado.

Luego, Ruglio publicó otro estado, más extenso y citando al historiador de Peñarol, Luciano Álvarez:

"Agradezco a todos quienes me recomiendan descansar un poco y dejar la pelea, sé que lo hacen de corazón. Siempre critiqué cuando era un hincha más a nuestros directivos cuando dejaban que desde la vereda de enfrente impusieran relatos. Luciano Álvarez decía al inicio de su libro sobre la historia de Peñarol: "Ellos quieren imponer cuándo nacimos nosotros, cuáles son nuestros títulos. Un día van a empezar a decir que no tenemos 5 Libertadores y tanto lo van a repetir hasta que ellos mismos lo van a creer y lo van a imponer". Luciano tenía clara la estrategia de ellos. Me quedan 2 años de presidente y voy a seguir peleando, porque si los dejás te arman ellos la historia".