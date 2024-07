El terrible relato del padre de Manuel Ugarte: "Vi a la esposa de Bentancur con su hija muy asustada"

20240607 Miguel Ugarte. Historia de Manuel Ugarte, Copa América. (4).jpg Foto: Inés Guimaraens

Y relató cómo fue la llegada del escenario: "Entrabas por una puerta central del estadio, no había scanner, nos habían dicho que lleváramos una especie de mochila transparente para que la revisaran mejor, no nos revisaron y fuimos a un sector que estábamos todos mezclados, eso no debería ser un problema. Pero había un clima efervescente ya afuera del estadio. Tuvimos que caminar casi 1 km y había un clima adverso, los colombianos nos identificaban y estábamos como uruguayos recibiendo un clima negativo. Había insultos, gestos. Empezó el partido y durante todo el partido hubo provocaciones, nos hablaban del 2014 (cuando Colombia eliminó a Uruguay del Mundial), un exceso de confianza en los colombianos. Nosotros somos todos familiares, esposas, hijos, padres, primos. Estábamos todos juntos y había filas con colombianos al lado. Después del gol de Colombia, el entretiempo se puso medio pesado, gente de Uruguay que respondió a los insultos, porque estás todos el tiempo escuchando y reaccionas, no fueron reacciones violentas. Se paraban adelante, les pedían para que se sentaran y no se sentaban. Empezó a subir la temperatura. Hubo un clic que fue la expulsión de Muñoz, ahí se enardeció la tribuna colombiana. Había poco guardia y poco policía", señaló.

"La esposa de Rodrigo Bentancur asustada"

Recordó que "en el entretiempo hubo alguna escaramuza. Personas mayores la empezaron a pasar mal, les tiraban agua, vasos con hielo" y "un inicio de problema cuando se empezaron a tomar golpes de puño en una escalera. Había terminado el partido y nos dimos cuenta que la cosa venía fea, empezaron golpes de puño a la derecha donde estaba con mi señora. Nos corrimos de ese problema y saltó otro. Quedamos en el medio. Me acuerdo de ver a la esposa de (Rodrigo) Bentancur con su hija chiquita, muy asustada, a la esposa de Valverde también. Volaban botellas, trompadas, sillas. Nos acercamos a la baranda para intentar salir, pero había como 2 metros hasta la cancha. Mi señora se puso muy nerviosa, se asustó, apareció la policía a barrer con todo. Le pido ayuda a dos colombianos que no estaban en el lío y me ayudaron a bajar a mi señora. Ella se descompensó, se desmayó, vinieron médicos, uno hablaba en inglés y otro que creo que era de la Conmebol. La acostaron en el campo y la cosa se empezó a suavizar y veo a jugadores corriendo".

Después, "alguien entendió que eran familiares y cuando bajaron al campo la cosa aflojó. Muchos colombianos que estaban alrededor nuestro sabían que éramos familiares. A mi me insultaron por la expulsión de Muñoz porque participó mi hijo, me dijeron de todo por el tema de Manuel. Fue un mal momento, no fue una cosa super grave, nunca me pasó estar tan cerca de un problema, pero creo que se podría haber evitado. No ponernos al lado. Hubo gente que provocó durante todo el partido, eran pocas, podían haber venido algún guardia y sacarlo", expresó Miguel Ugarte.