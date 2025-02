En sesión extraordinaria, oficialismo busca aprobar tres proyectos y el Frente Amplio se retiró del Senado

El senador del MPP dijo que la convocatoria no respeta el resultado de las elecciones de noviembre, donde el Frente Amplio resultó victorioso, y aseguró que en la transición del año 2019 la coalición de izquierda no había aprobado ningún proyecto sin el acuerdo de todo el sistema.

Tras ese intercambio, el Senado entró en cuarto intermedio para instalar algunas comisiones por donde tienen que pasar los dos proyectos ingresados esta jornada ya que la oposición no dio los votos para tratarlos como grave y urgente lo que hubiera permitido abordarlos directamente en el plenario.

De esta forma, las comisiones de Vivienda y de Asuntos Laborales sesionaron durante el cuarto intermedio y dieron trámite a dos proyectos que ahora serán aprobados en el Senado donde solo está el oficialismo.

Senado.jpg La Cámara de Senadores sin los legisladores del Frente Amplio Captura de pantalla

¿Cuáles son los proyectos?

Uno de los textos ya fue aprobado por la Cámara de Diputados pese al rechazo del Frente Amplio. Se trata de un proyecto enviado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para regular el trabajo de las plataformas digitales. El proyecto no se mete en la discusión de fondo –sobre si los trabajadores tienen una relación de dependencia o no– pero sí busca asegurar algunas condiciones mínimas para los que trabajan como repartidores para Pedidos Ya o conductores de Uber, entre otros.

Los otros dos proyectos ingresaron este martes y fueron los que tuvieron que pasar por las comisiones respectivas. Uno fue presentado por los senadores blancos Carlos Camy y Sergio Botana y buscar modificar un texto aprobado por el Parlamento el año pasado.

Los legisladores blancos aseguran que en Diputados, a impulso del Frente Amplio, se le hizo una modificación al proyecto que buscaba una solución para los deudores en Unidades Reajustables del Banco Hipotecario. El cambio establecía, según los senadores, que aquellas personas que no estuviera al día con los tributos no podían ser parte de los beneficios que otorgaba esa ley. Ahora, pretenden cambiar ese artículo para que más gente quede comprendida.

Por último, hay otro proyecto en el que trabajó la senadora colorada Carmen Sanguinetti pero que fue enviado por el Poder Ejecutivo por el que se ofrecen subsidios a las empresas que contraten a exreclusos.

Al ser un subsidio, la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo pese a que Sanguinetti fue la principal impulsora del proyecto.

Por último, hubo un cuarto proyecto que ingresó a última hora desde el Poder Ejecutivo para extender el seguro de paro de los trabajadores de Schneck. El oficialismo intentó tratarlo como grave y urgente pero el FA ya no estaba en sala y no obtuvo los 21 votos necesarios. Por lo tanto, el proyecto irá a comisión y se deberá convocar a una nueva sesión para poder aprobarlo.

"El proyecto no sale porque el Frente Amplio no está presente porque dicen que en esta etapa no se puede legislar, y los trabajadores no tendrán este seguro por un capricho inconsistente de los senadores del Frente Amplio con sus propios antecedentes", dijo Gandini en sala.

Desde el Frente Amplio dijeron a El Observador que no estaban al tanto de este proyecto y que no fueron informados.