Adrián Pallares: "La separación de Pampita me tomó de sorpresa, la desprolijidad con la que se manejó Roberto García Moritán, no"

¿Que le pesa más a Pampita: una infidelidad o estar expuesta a una situación cuasi delictual?

No la conozco profundamente. Creo que a esta altura de la vida, a esta edad que todos tenemos, una situación de cuernos, creo que se deja pasar. Me parece que acá todo lo que hay alrededor y todo lo que no sabemos, porque hoy me decían que hay tres causas. La causa de los ñoquis (empleados contratados bajo su administración), la causa de la fundación (presunto caso de corrupción) y la causa de Criptomonedas que es del año 2018. Así que esas tres causas con un cóctel muy potente en contra de Roberto García Moritán.