Ana Rosenfeld: "A Jorge Lanata no le habría gustado este bozal legal"

En conversación con el programa LAM la mediática abogada dijo frente a la pregunta de Ángel de Brito por el bozal legal: "En su momento, creo que debo ser la persona que más veces Lanata entrevistó, porque él estaba absolutamente en contra del famoso bozal. En su momento, cuando se aplicó de alguna manera esta medida cautelar, que implica poner una mordaza para que no se hable de determinados temas, por supuesto que a un periodista de la altura profesional de (Jorge) Lanata, le súper molestaba. Lo que siempre le expliqué a él es que la palabra 'bozal legal' o 'mordaza', como se dice en Estados Unidos, en realidad la usas cuando querés proteger la dignidad de una persona. Cuando sabes que la noticia que se está dando, afecta a menores de edad o afecta la dignidad y cuando querés de alguna manera, iniciar un juicio posterior por daños y perjuicios llegas tarde, por la afectación a tu honor. Pero no a todas las personas que piden un bozal legal, o este tipo de medida cautelar te la dan, obviamente tenés que demostrar que hay daño.

Ana Rosenfeld: "A Jorge Lanata no le hubiese gustado este bozal legal"

"Lanata estaría absolutamente en contra que se pusiera una mordaza a la prensa", dijo Rosenfeld. "Lo que yo razono, una vez que leí todo lo que la prensa de alguna manera mostró, los medios mostraron, es algo muy claro, la jueza dijo que no se hablara de cuestiones médicas, que no se hablaran de las cuestiones que se estaban pretendiendo preservar, hasta no conocer la voluntad de Lanata. Cosa que pasó un día después, porque hay un rengloncito de su dictamen que dice 'una vez consultado Lanata'".