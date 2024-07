Anto Lima habló sobre Alan Matturro y disparó contra Anto Ciavaglia: "No está bien que se cuelgue de mí"

Alan está recientemente separado de otra modelo uruguaya. ¿Pensás que eso alimenta esos rumores?

Mirá, fue una especulación oportunista, que aprovechan muchos y muchas, sobre todo muchas, para colgarse, para inventar algo que no existe. Te voy a contar algo; Alan esta viviendo un momento profesional maravilloso, tiene un gran presente y un mejor futuro como deportista. ¿Sabés de qué hablamos? De como manejar estas cosas, las cosas feas de los medios y de las redes. La envidia del medio. Como serenarse y pensar friamente, el no engancharse con estupideces, en poner el foco en las cosas importantes. Hace mucho que estoy en el medio deportivo y conozco desde adentro la interna del futbolista, y tenemos ese tipo de conversación.

¿Entonces Alan está soltero, porque se separó hace poco de Antonella Ciavaglia?

Es un tema de él, no me meto, no soy amiga de Ciavaglia. La conozco del ambiente es una chica muy linda. Nunca trabajamos juntas, nunca hicimos una producción de moda juntas, nunca participó en ningún desfile de moda en el que yo estuve. Es más, en algún momento ella se acercó y me pidió consejos, porque quería meterse en el mundo de los certámenes internacionales, y quería saber como vincularse como, armar un equipo, porque ir a un certamen internacional, conlleva mucho trabajo, mucho tiempo de preparación en equipo. Cuando voy a representar a Uruguay en algún certámen internacional, voy en equipo con profesionales y colaboradores que se dedican a eso, es un trabajo que hay que dedicarse.

¿Pero tenés buena onda con Ciavaglia? Porque dijo que cuando te cruce, te dirá las cosas de frente.

Te repito no soy amiga de ella, la conozco y es una chica que tiene mucho por explorar en el medio, tiene mucho empuje, y tiene que transitar su propia carrera con sus talentos y sus capacidades, y encontrar un camino profesional, personal y espiritual. No está bien que se cuelgue de mí, porque no tuve nada que ver con su separación.

¿Y de las versiones que vincularían a Matturro con una cantante uruguaya?

No tengo idea. Es un tema de ellos, tendrías que preguntarle a Alan o a Ciavaglia, que pasa, que pasó, si hubo algo, yo no lo se. Estoy abocada a mi carrera, ahora como ves en esta producción, decirte que estoy estos días en Uruguay y el jueves me voy para Argentina, así no inventan, ni me relacionan con nadie.

¿Te vas porque este fin de semana viene Santi Urrutia a competir. ¿Cómo esta el tema legal?

No puedo hablar de ese tema. En setiembre hay una nueva instancia, y mi abogado el Dr. Rafael Silva, está con todo eso, yo no quiero, ni puedo hablar. Esperaré pacientemente esta nueva instancia judicial.

¿Te vas para Rosario, hay algún acercamiento con el Colo?

Somos papás de dos hermosas criaturas, tenemos un vínculo diario por nuestros chicos, tuvimos un distanciamiento y separación pero seguimos casados. El tiempo dirá, no me quiero aventurar. Por ahora el Colo esta metido en el campeonato Argentino y yo en mi carrera, con mucho trabajo, ahora me voy para Argentina, el tiempo dirá.