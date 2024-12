Bauti Mascia habló sobre su encuentro con Lenny Kravitz y el nuevo uruguayo en Gran Hermano, Santiago Algorta

Mascia, que estuvo encargado de abrir el show de Lenny Kravitz el pasado domingo en el Estadio Centenario fue consultado por una oyente sobre esa experiencia. El cantante de Ya no me duele dijo que tuvo la oportunidad de conocer al rockero estadounidense y contó que es "buena onda".

“Al uruguayo, ¿lo conocés?”, le preguntó refiriéndose a Santiago Algorta. “No. Me dijeron de dónde es. Conozco gente que lo conoce, pero no tengo ninguna relación en absoluto", respondió Mascia, quien comentó que siguió el ingreso de los participantes a través de las redes sociales.

"El único uruguayo banana", comentó la panelista Juli Argenta, a lo que el uruguayo dijo que no juzgaría al participante por su presentación. "Nada más lejano de lo que yo diría en un casting. Pero cuando uno hace los castings te llevan para algún lado. Yo en eso era bastante duro, y por ahí por eso pude haber quedado afuera. No quedé afuera porque no tuvieron ganas. Pero creo que no podés juzgar a alguien por el video que hace”, sostuvo.

Los exconcursantes contaron que una vez afuera de la casa le preguntaron a los productores por qué habían sido elegidos. En el caso de Denisse comentó que le dijeron que era "una mina distinta" a las mujeres que suelen presentarse en el casting y el músico contó que le dijeron que "transmitió algo lindo y le gustó el perfil".