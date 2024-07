Bauti Mascia y la historia de la pulsera de Taylor Swift con la que entró a la casa de Gran Hermano

En ese momento, los fanáticos del reality show compartieron en la red social X un video donde se lo ve a Bautista entrenando mientras suena de fondo la canción Shake It Off de la cantante estadounidense Taylor Swift. En ese mismo video, Bautista afirma ser swiftie (nombre con el que se conoce a los fanáticos de la cantante) y muestra a una de las cámaras el friendship bracelet que lleva puesto.

"Conozco a Taylor Swift, obviamente, y me encanta lo que ella genera, me parece muy divertido, el fanatismo, parece una locura y yo quería una de estas (señala la pulsera) y antes de entrar a la casa consigo una, me la regalan, me la quedo y, claro, ahora que salgo veo que a la gente le llamó la atención el tema", dijo.

Ahora que salió de la casa, cuenta sorprendido y encantado que sus seguidoras swifties le han regalado otros friendships bracelets, pero en lugar de tener el nombre de una canción de Taylor Swift, se los arman con cosas como “Team Bauti” o “Baunisse” (nombre que se le dio a la relación entre él y Denisse González, su novia, a quien conoció dentro de la casa).

"Tengo la de Baunisse acá arriba (la señala), que es un fandom increíble, Team Bauti que son hermosos todos, la pulsera de los Bros que representa el equipo, una pulserita de me hizo Denu (Denisse) dentro de la casa con unos hilos de pan, esta pulserita me la regaló Luchi el segundo día que yo entré".

Mascia comentó que tiene pendiente escuchar el último disco de la cantante estadounidense, The Tortured Poets Department, que salió el 19 de abril de este año, ya que aún no ha tenido tiempo de escuchar música desde que salió de la casa.

"Me dijeron que había un disco nuevo. Tengo el disco de Taylor Swift para escuchar y tengo un disco de Wos también, que me gusta mucho, y un par de cosas más. Es increíble, yo escucho un montón de música y todavía no tuve tiempo para sentarme a escuchar temas nuevos. Pero tengo unos auriculares por ahí que me gané en una prueba de líder, así que ni bien tenga un tiempito me voy a tirar en la cama a escuchar un ratito de música para relajar un poco, porque lo necesito", concluyó.