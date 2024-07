Bauti Mascia, el uruguayo que ganó Gran Hermano: "Les di lo que ellos eligieron, lo que yo soy, no puedo simular otra cosa"

Yo me dedico a la música desde hace tiempo. Tuve la banda Toco para vos varios años y estuvo muy bueno, pero en un momento decidí, y también Meri (Deal, cantante de la banda), tomar caminos separados. Hace dos años empecé a hacer mi camino solista, independiente, empecé a laburar solo. A mí la música que hago me gusta mucho, estaba dando mi shows, estaba buscando también una manera de darle un empujón fuerte a mi carrera. Y ahí me cruzo con un anuncio de Gran Hermano en Instagram de que estaban habilitados los castings. Estaban habilitados hacía como un mes o dos, y dije "bueno, por ahí llega a salir", aunque no sabés lo lejos que lo veía. Mandé el casting en abril y me olvidé. Seis meses después me cae un mensajito: "Che, vimos vimos tu casting, nos interesa". Hice un primer casting, un segundo, fui a uno, fui a otro, y después de varias instancias cada vez lo veía más cerca. Al final terminé quedando y ya eso fue un logro. Las posibilidades eran remotas y terminar ganando es una locura de verdad.

¿Por qué entraste un día después que el resto de los participantes a la casa?

Fue una decisión de producción. Creo que habían dicho que había sido por sorteo, no sé. Les pintó que yo y Sabri entráramos al segundo día. Era un condimento, el primer condimento del programa. Yo prefería entrar el primer día, porque de pique entrar con algo distinto al resto no me gustaba, pero era un día, no me cambiaba nada. A la que peor le vino fue a Sabri, que ganó la prueba de líder apenas entramos, y eso de pique generó algo. La realidad es que a mí tampoco me afectó mucho porque los chicos de la casa éramos más tranquilos que las chicas. Fue un GH con personalidades, las chicas tenían un carácter tremendo, con sus cosas buenas y otras más picantes. A mí no me cambió absolutamente nada. Lo único es que no puedo decir que, aún habiendo ganado, no fui el que tuvo más tiempo dentro de la casa. Pero después el resto está todo bien.

¿Qué tanto pensaste que te iba a afectar el encierro y cómo te terminó afectando realmente?

Entré muy muy mentalizado. Es un juego muy mental el de GH. No hay que subestimar la competencia porque no es joda. Pero bueno, me mentalicé, me preparé muy bien, no me lo tomé a la ligera, solucioné un montón de cosas que tenía para solucionar afuera, dejé cosas listas, me organicé, a nivel de que cuando a mí me dicen "bueno hasta acá llegó tu celular, entrégalo", seguí laburando, y cuando terminé todo entregué el celu. Dejé todo en orden. Tenía que mentalizarme en estar ahí adentro y jugar lo mejor que pudiera. Los primeros cinco meses del juego no pensé nada de afuera. Obviamente recordaba a mi familia, pero estaba metido en el juego. Soñaba con la casa, pensaba en la casa, todo era la casa. Fue algo que lo pensé de antemano y mi cabeza lo tomó como un mecanismo de defensa. Y recién al final, cuando vas viendo cómo esa libertad de salir, me empezó a pesar un poco. De hecho, la semana que se hizo más larga en los siete meses fue la última. Esa fue eterna, pero en el durante fue como "bueno, esta es la vida que te toca ahora, y es lo que hay y estamos acá para eso". El encierro te pega, es duro, pero también está en la mentalidad de uno en qué gasta el tiempo. No es lo mismo arrancar un día y quedarte sentado, tirado, durmiendo, tomándote un mate, a levantarte, desayunar bien, ir al gimnasio. Yo corría mucho para gastar energía, me subía a la cinta y corría de a 10 kilómetros. Tirarte a la pile, hablar con los chicos, o sea un montón de cosas que te permiten hacerlo más ameno. El gran desafío está cuando la gente se empieza a ir de la casa. Eso pesa cada vez más. Y vos lo que empezás a extrañar de la casa no es la casa en sí, extrañás la gente, a tus compañeros. El encierro es muy duro, pero hice todo para que me sea lo más leve posible y dentro de todo funcionó. Ahora miro para atrás y digo "no puedo creerlo".

Esa última semana también juega la ansiedad de que todo el mundo ya está afuera.

Ni que hablar. Sentís que sos el último en estar enterándose de lo que está pasando afuera. No entendés nada. La instancia final del juego es muy fuerte, es intensa, también el miércoles, que creo que fue cuando entró Santi (Del Moro) tuvimos una cena con él, con Emma y Nico también, y nos empezó a mostrar información de cosas que habían pasado, de los seguidores de Instagram, las repercusiones de nuestros proyectos. Ahí fue como un primer acercamiento a la realidad y, bueno, después el domingo fue una cosa locos. Lo que viví ese domingo es algo que no te lo olvidás más. Es una locura, cien por ciento.

¿En algún momento dentro de la casa sentiste que no podías con lo que el programa implicaba?

La postura que siempre mantuve, de hecho lo hablé con los chicos, es que cada uno estaba en GH porque teníamos algo. GH es tan grande, viéndolo de adentro tiene un equipo de producción, tiene un laburo que es increíble, son súper profesionales. Desde el momento en que te aislás, hasta el momento que salís, no se les pasa un detalle, es muy profesional. Cuando tenía ese tipo de dudas, yo pensaba que nos eligieron por algo, por la personalidad, y si vos no estás haciendo ciertas cosas es porque a vos no te nacen, no significa que las tenés que hacer. En la casa había personalidades fuertes. Emma siempre estuvo así, medio escandaloso. Cata ya arrancó peleándose con Sabri, Furia estaba ahí en el medio, Chula, no sé... Cada uno cumplía su rol dentro del programa, y nunca sentí esa presión porque no me puse esa presión. Mi rol no era ese, yo no estaba ahí para cumplir las expectativas de nadie, a mí me eligieron por algo, te estudian bastante para entrar y yo tenía que seguir siendo quien era y hacer lo que me nacía hacer. Nunca dije "che, no estaré dando poco". Les di lo que ellos eligieron, lo que yo soy, no puedo simular otra cosa.

Vos estabas acostumbrado a la exposición por tu carrera en la música. ¿Cómo te estás llevando con este nuevo nivel de exposición?

No tiene punto de comparación. Toco para vos tuvo un éxito tremendo, pero esto es más individual. Y es Gran Hermano, el programa más grande de Argentina. Estoy bajando de a poco a la realidad, asimilando todo lo que pasa, pero es una locura. Hoy fue la primera vez que salí a caminar y me senté con gente de prensa a tomar un café y una medialuna en un bar y no pude estar. En dos minutos tenés 30 personas arriba tuyo y vos decís "¿qué carajo es esto? ¿de dónde salió?". Pensé que no me iban a reconocer, pero después lo que te dice la gente, el entorno del programa, es "amigo, te vieron 24/7 durante siete meses, mirá si no te van a reconocer", pero cuesta asimilar. Yo me lo tomo light, me lo trato de tomar a la ligera, es muy intenso pero yo sabía lo que implicaba. Es como pasa con la casa, requiere fortaleza mental y asimilarlo de a poco. Hablo mucho con mis compañeros que ya vivieron lo que yo estoy viviendo ahora, los que salieron de la casa, y me apoyo mucho en ellos, en Denisse. Acá también estoy en un hotel desde que salí de la casa, solo salgo para hacer notas, tengo contención psicológica, tampoco estoy usando mucho el celular, no veo mucho las redes, me mantengo un poco al margen.

¿Qué sensación te deja recuperar el contacto con el exterior después de estar tanto tiempo en la casa?

Es muy loco. Es como que te quedaste dormido siete meses y de repente te levantaste y te estás enterando de un montón de cosas. De hecho, en varios programas nos hacen reaccionar a noticias, a videos que nunca vimos, y es fuerte. Es una experiencia muy loca, muy única. Pero la vas incorporando de a poco. En un par de días tu vida agarra un montón de información nueva. Hay que tomarlo con calma, me estoy limitando a hacer una cosa a la vez, porque por ahí cuando salís tenés la presión de agradecerle a todo el mundo, de ver qué hacés. Es un proceso. Pasa con el celular: te lo muestran, te muestran cosas ellos, después te lo dejan tener 15 minutitos, te lo sacan una hora, hasta que te lo dan en el hotel y vas viendo la realidad. Este fin de semana ya salgo (del hotel). Si bien la semana que viene tengo muchos compromisos, ya te empiezan a largar a la vida, ya podes empezar a hacer la tuya.

¿Hay alguna noticia que te haya shockeado al salir de la casa?

No. Cosas de mi familia, boludeces, el viaje de un hermano, cosas que pasaron relacionadas al programa afuera obviamente. Gran Hermano era la casa, pero también era el afuera, el panel, las familias, los excompañeros. Y siempre tenés cosas que te sorprenden. Después, la vida en general, yo que sé... No hubo nada shockeante, pero es mucha información de golpe. Bueno, quizás en Argentina el tema del dólar, pero igual teníamos una noción. El cambio presidencial tampoco lo vimos acá. Y Justin Bieber va a tener un hijo. (risas)

Cuando quedaron los tres finalistas, Emma, Nico y vos, ¿sentiste que tenías chances de ganar?

Sí, las chances las sentí, obviamente. Por ahí en la final también sentí que Emma por varias cuestiones podía ser un gran candidato, entonces no estaba para nada confiado en absoluto. Aparte Emma también había salido muy bien en placas positivas antes, en la última negativa había salido antes que yo, era un partido complicado. Pero confié y pedí mucha ayuda hacia la afuera, por eso lo agradezco tanto. Dije "que sea lo que tenga que ser", con la tranquilidad de que la final es muy democrática, o sea: gana el que tiene más votos, no hay misterio. Lo único que hice esa última semana fue pedir a la gente y se movieron una locura. En el momento definitorio ahí, cuando estábamos yo y Emma, y Santi (Del Moro) saca el cartel, fue emocionante.

En ese momento dudé, porque Furia pidió a sus Furiosos que apoyaran a Emma.

Es que eso era obvio, que Furia fuera a apoyar a Emma, de hecho ella entra y hace campaña por Emma, y yo sabía eso. Pero bueno, Furia también se había ido, había otra cosa en el otro lado que estaba siendo más grande colectivamente que su fandom, que era muy fuerte también. Entonces, si bien tenía la banca de Furia yo sabía que había otra cosa qué estaba pasando. Sabía que era un partido complicado, pero se podía dar, no era imposible en absoluto. También estaba Nico en la placa también, y yo no le di tanta bola, pero los chicos lo pensaron: si afuera la gente iba a bancar a Emma, del otro lado había que centralizar y ganar esa cantidad de votos. Y bueno, como quizá era quien tenía más chance, la gente optó por mí, y por eso Nico tiene tan pocos votos. Nico no tuvo el 2% porque nadie quería que ganara. Es porque la gente afuera tuvo que bancar uno de los dos, porque si no se dividían los votos y era una cagada terrible.

Cuando entran la última semana el Chino, Furia y Luchi, ahí el Chino te apoya vos. ¿Cómo fue eso para Nico?

Entre ellos ya lo habían hablado el tema, no lo decidió en el momento. Esto me lo dijo Luchi después. Luchi agarró y dijo "yo voy a ir a ayudar a Nico" y Chino dijo "yo voy a ir por Bauti". La decisión afuera ya se había tomado. O sea, la gente me estaba votando a mí. Entonces el Chino se metió en la campaña, se puso la pilcha y fuimos a la par. El Chino me transmitió una confianza muy buena. Yo gané esto, en gran parte, gracias a todos ellos.

Te fuiste citando un diálogo de The Truman Show. ¿En qué momento se te ocurrió que, si ganabas, ibas a decir eso cuando te fueras?

Nunca había visto de The Truman Show y un día en GH dijimos "qué bueno estaría ver la película acá adentro". Y un día, no me acuerdo por qué fue, nos dieron la chance de verla. Entonces fue una experiencia muy loca que en Gran Hermano, un lugar que está lleno de cámaras, veamos la historia de un hombre que vive en un reality show, pero no lo sabe. Al final Truman encuentra una puerta de salida, se da cuenta que afuera hay una vida real, lo quieren convencer de que se quede y él, aún sin saber que hay afuera, decide irse. Y dice esto: "si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches". Y es fuerte esa parte de la película, te queda. Yo pienso en ese momento, hicimos muchos paralelismos entre la película y lo que estábamos viendo. Y un día Santi tira un comentario como "mirá si uno de ustedes cierra la puerta y hace eso", y a mí me quedó. En el momento que salgo, me nació hacerlo. Me llevó el momento a hacerlo, a decir "dejo este mundo ficticio atrás y salgo a la realidad". Fue como una despedida de la casa, un momento muy emocionante para mí.

¿Qué sigue ahora para vos? ¿Tenés algo pensado para el futuro cercano relacionado a la música o alguna otra cosa que te haya surgido ahora?

Lo que voy a hacer es laburar con las cosas que tengo que cumplir, después descansar un poco cuando pueda, porque no tengo horas de sueño, ayer dormí dos horas o tres. Estoy agotado, pero estoy haciendo los deberes. Y ni bien tenga un poquito más de tiempo, tengo que retomar lo que venía haciendo, que es la música. Yo sabía que salía de ahí y lo primero que iba a hacer era volcar todo esto en la música, después si se van dando otras oportunidades o se presentan ciertas cosas que están piolas por ahí las agarro. No estoy cerrado, pero a priori el foco está ahí.

¿Y tenés pensado quedarte en Argentina o volver a Uruguay?

No sé cómo va a ser a largo plazo, a corto plazo estuve toda esta semana acá, la que viene tengo que estar también porque tengo muchas cosas que hacer, pero el otro fin de semana voy a estar por Uruguay. Pretendo ir también porque vi la locura de la gente allá que estuvo bancando un montón, y me gustaría ver a esa gente, encontrármelas. Espero que el país esté orgulloso y haya estado al tanto. De alguna manera voy a devolverles un poco el cariño y el apoyo que me dieron.

¿Cuál crees que va a ser el recuerdo inmediato con el que vas a asociar tu estancia en la casa?

Tengo en la mente un paneo general de la casa llena, que es lo que extrañás cuando no estás. La casa llena, esa mini sociedad que se arma, donde están todos conociéndose. Los primeros meses ahí está bien la experiencia, después ya pasás a sobrevivir, a soportar. Después probablemente se me van a venir a la mente un montón de recuerdos, un cóctel de recuerdos de personas que me llevo de ahí. Las sensaciones que he tenido ahí adentro probablemente las recuerde por siempre. A mí me da cierto orgullo que haya sido yo el que ganara, o alguno de los chicos. Creo que el equipo era muy sano, era un lindo ejemplo de compañerismo, de lealtad, de confianza.

Mucha gente te comparó con Marcos, el ganador anterior.

Sí, me di cuenta cuando salí porque me hacían un esas preguntas. Yo ya lo dije: Marcos para mí es un tipazo y me parece que estuvo muy bien ganado el año pasado. De hecho, creo que el primer mensaje que contesté de Instagram fue el suyo. Estuve charlando un poco con él y nada, me dijo que me apoyaba, que estaba contento de que haya ganado, intercambiamos Whatsapp y ya nos juntaremos, nos conoceremos en algún momento.