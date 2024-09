Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, dará su primer show en Uruguay: "Mi madre mostraba la cola por nosotros, nunca le dimos trascendencia"

Mi mamá (Nazarena Vélez) me empezó a decir Chino, Chinito, por la forma que tenía los ojos de bebé, y ahí me quedó el apodo. Cada vez que la acompañaba a la tele o al teatro, ella decía; vine con el Chino, y es la forma en que la gente me llama.

¿Tuviste una infancia feliz entre los canales de tv, teatros y los shows de tu padre, pero también hubo momentos difíciles, con los escándalos?

Sí, hubo de todo, igual tuve una infancia plena. A mis viejos los amo por todo lo que me dieron durante toda la vida y me siguen dando a los 24 años. Como todas las infancias hubo momentos lindos y otros no tanto, aprendí a sobrellevarlos. Los momentos en que estaban en los programas de chimentos, fue 100 % lo que sucedió y no era lindo para nadie.

¿Viviste con tu mamá hasta los 14 años y un día tuviste un escape cinematográfico a la casa de tu padre?

Cuando uno es chico te pasan millones de cosas por la cabeza, tenía la idea de irme a vivir con mi viejo. Las cosas eran como eran, me escapé de mi casa porque tuve un desacuerdo con mi vieja, no hubo ninguna otra cosa.

¿Tenías como proyecto a esa edad ser cantante?

No, cantaba y componía desde niño como hobby, de a poco me fui dando cuenta que la música era lo mío, pero todo a su tiempo. De chiquito me gustaba hacer canciones, y cuando empecé a ver que lo que hacia gustaba, me fui metiendo en el tema, aprendiendo y estudiando de forma más seria, más profesional. Tenía la suerte de poder cantar con mi viejo, de aprender de él, pero no fue por eso que me dediqué a la música. Sino porque los que estaban en el medio me decían que gustaba, que lo que hacía estaba bueno, yo escribía canciones de amor y desamor desde los 10 años. Me costó entender lo que hacía mi viejo, el esfuerzo y el trabajo que lleva ser un cantante profesional. Al principio me costaba cantar, tuve que aprender a confiar en mí, ponerle mi impronta y aprender de los tiempos de dios. Soy creyente y antes de subir al escenario pido para que el show salga bien, estar bien yo, que el público la pase bien y se divierta.

¿Que show traerás a Uruguay?

Traigo toda la energía, se van a encontrar con un show lleno de alegría, vamos a agitarla mucho, la gente se va a divertir, voy con una banda de 5 músicos con temas que hemos lanzado y la gente me pide. Covers de clásicos dentro de nuestro estilo, que es cumbia callejera, como lo que hace Cumbia Liga, o el tema que grabamos con La Roca Callejera, Tocarte Toda.

¿Tu música ya está sonando en varios países, Uruguay es tu debut internacional?

Si y muy impactado que suene en otras partes del mundo, es una locura. Recién hace un año estoy en la cumbia, nunca pensé que me pasaría todo esto. Cada vez me sorprendo más a los lugares que estamos llegando.

¿Tu apellido te ha ayudado en este camino?

Más bien ha sido un exigencia, estar a la altura de lo que la gente espera por tener los apellidos que tengo. Ha sido una exigencia personal y profesional. Porque no quería hacer lo que hace mi padre, eso era algo cliché (poco original), no quería hacer cumbia norteña, quería que mi música fuera diferente, con mi esencia. Estoy muy emocionado por estos shows en octubre en Uruguay, luego tenemos shows en Argentina, finales de octubre o principio de noviembre iremos a Perú, luego estamos pensando algo en el norte argentino y en verano hacer la costa. También queremos hacer el litoral capaz que cruzamos al litoral charrúa.

¿Hablamos poco de tu madre, la ves en LAM?

Si claro, la veo y estoy orgulloso de ella, es lo que le gusta hacer y está muy bien en la tele. Ella ha sido una luchadora y ha hecho todo por nosotros sus hijos, nunca nos faltó nada.

¿Cómo tomaste una famosa frase que dijo tu madre, en relación a exhibirse por ustedes?

Si (ríe), fue un título, una vez dijo que mostraba la cola por nosotros. Nunca le dimos trascendencia, era un título para una revista.