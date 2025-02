Cincuenta películas de estreno, gratis, en Punta del Este: qué ver en la nueva edición del festival de cine del balneairo

Cuándo verla: Sábado 15, Sala Cantegril, 20:30

En el marco de una serie de disturbios políticos de Teherán, un juez tiene que afrontar su propia paranoia cuando su pistola desaparece, y las sospechas recaen en su mujer y sus hijas. El hombre termina imponiendo medidas drásticas que tensan los lazos familiares a medida que las normas sociales se desmoronan.

Cuándo verla: Sábado 15, Grupocine, 21:30

Esta historia familiar fue primero una obra de teatro, luego un libro, ahora una película. Protagonizada por la talentosa actriz argentina Lorena Vega, Imprenteros sigue a tres hermanos que se enfrascan en una obra de teatro para evocar el taller de imprenta de su padre muerto, un lugar al que no pueden regresar pero que guarda la imagen familiar.

Cuándo verla: Domingo 16, Sala Cantegril - 16:00

Adaptación de la exitosa autora irlandesa Claire Keegan, y con el protagónico del oscarizado Cillian Murphy, esta película se ubica en las vísperas de la Navidad de 1985, en un pequeño condado irlandés donde un comerciante de carbón hace un descubrimiento que le obliga a enfrentarse a su pasado y al silencio cómplice de un pueblo controlado por la Iglesia católica.

Cuándo verla: domingo 16, Grupocine - 19:50

Embed - Small Things Like These - Official International Trailer - In Cinemas November 1

Desde la invasión rusa en 2022, la vida del país ha cambiado drásticamente y sus habitantes han tenido que adaptarse a un territorio marcado por la guerra y la violencia. En este documental, Sergei Loznitsa documenta la lucha de su país contra Rusia a lo largo de 2 años, haciendo foco en cómo la población civil ha acusado el golpe del conflicto.

Cuándo verla: lunes 17, Grupocine - 16:00

Embed - THE INVASION. A film by Sergei Loznitsa. International trailer.

Uno de los últimos grandes éxitos internacionales del cine indio, la película aterriza en la populosa Mumbai para seguir a Prabha, una enfermera que se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado de su marido, quien trabaja en Alemania, en tanto que compañera de piso Anu, intenta encontrar un lugar en la ciudad para estar con su novio. Sus destinos se cruzarán y se concretarán en un viaje por la costa que las transforma.

Cuándo verla: lunes 17, Grupocine - 21:30

Embed - ALL WE IMAGINE AS LIGHT - Official US Trailer