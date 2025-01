Elton John y Paul McCartney le piden ayuda al gobierno británico para proteger a los artistas de la IA

Por su parte McCartney considera que esa reforma haría perder a los artistas el control sobre su producción.

"Chicos y chicas jóvenes escriben una canción hermosa y no es suya, no tienen nada que ver con eso. Y cualquiera que quiera puede simplemente estafarlos", dijo McCartney a la BBC.

"La verdad es que el dinero va a alguna parte (...) Alguien está cobrando, entonces, ¿por qué no debería ser el tipo que se sentó y escribió Yesterday?", dijo en referencia a uno de los grandes éxitos de los Beatles.

El gobierno dijo estar estudiando cómo hacer que los creadores puedan obtener una licencia y ser compensados por el uso de su material por parte de la IA.

En noviembre de 2023, McCartney y Ringo Starr, los miembros supervivientes de los Beatles, utilizaron IA para extraer la voz de John Lennon de una canción inacabada titulada Now and Then.

"Creo que la IA es genial y puede hacer muchas cosas geniales", dijo McCartney a la BBC "pero no debería estafar a las personas creativas".

