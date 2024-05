Emilia Mernes postergó por segunda vez sus shows en Montevideo: qué le pasó y qué sucederá con las fechas

WhatsApp Image 2024-05-11 at 09.45.10.jpeg El comunicado del show de Emilia Mernes en Montevideo

La salud de Emilia Mernes: ¿cuál es el diagnóstico de la cantante?

La cantante fue diagnosticada con gastroenteritis aguda y recibió una recomendación de reposo de 96 horas. Además de sus dos shows en Montevideo, Mernes suspendió sus presentaciones programadas en la ciudad argentina de Mendoza, y en Asunción, la capital de Paraguay.

Emilia Mernes ya había tenido que cancelar su presentación del viernes 3 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires a último momento. Aunque inicialmente se anunció que se llevaría a cabo el martes 7 de mayo, la cantante no logró recuperarse a tiempo y se decidió postergar el evento para el 26 de mayo.

Durante el anuncio de la cancelación del show del 3 de mayo, Emilia expresó su pesar ante su público: "Quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón".