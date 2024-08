Flavia Pintos habló sobre su cruce con Furia de Gran Hermano: "Festejé el día que se fue, lo grité como un gol"

"Ella seguía afirmando que era la ganadora. Poco más que un desprecio [hacia Bautista Mascia]. Estamos en Uruguay, no estamos en Argentina. Venís a un evento solidario, a beneficio, a colaborar y es faltarle un poco el respeto a la figura que fue Bautista, el único ganador . Porque tampoco salió segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta; salió sexta . Ella no lo puede superar", agregó.

Pintos luego explicó cuál fue el intercambio que mantuvieron fuera del aire : “Terminó la nota, bajé el micrófono y me dijo: 'ya te di demasiado, para que me sigas preguntando pelotudeces.’ Me dijo boluda. Esos términos, se fue al pasto. La seguridad me decía que ella pedía que sacáramos el rollo. Claramente eso no iba a pasar".

Desde que el intercambio entre la comunicadora y la exGran Hermano se volvió viral, Pintos contó que ha recibido una cantidad de mensajes en sus redes sociales. Algunos impulsados desde los seguidores de Furia en la red.

"No tolera a nadie que le pueda retrucar, opinar diferente o, como en mi caso, decirle la realidad: saliste sexta y no ganaste Gran Hermano, ganó Bautista", dijo Pintos.

"Cualquier cosa que le dijeras lo iba a tomar a mal. No asume que ganó sexta. A mí me gustaba Furia como participante. Al principio me gustó, me causaba hasta ternura, pero después fue incrementando en tanta violencia que me dejó de gustar. Festejé el día que se fue, lo grité como un gol", declaró.