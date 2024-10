Hugo Soca relató cómo fue estafado y cuestionó que no haya leyes contra estos delitos: "Es vergonzoso"

Hugo Soca Camilo dos Santos

El chef y conductor Hugo Soca fue uno de los invitados de este jueves de PH: Podemos hablar en Canal 4,y relató en el programa la estafa de la que fue víctima, además de cuestionar a la legislación uruguaya por el hecho de que la persona que lo engañó no haya sido enviada a prisión.

Soca relató al conductor Gonzalo Cammarota que la situación empezó en una cita. "Me invita un chico a salir, charla, buena onda, pero me di cuenta que no iba a llegar a nada. Charlando, hablamos de una camioneta que yo tenía guardada, de una relación anterior de tres años que yo había tenido, le conté esa historia charlando de la vida, y me dice 'yo te ayudo a solucionarlo, porque mis padres son socios de esa marca de autos', y yo dije 'bien, una buena'. Venia con una hernia, estábamos grabando Bake off que eran rodajes muy intensos, había fallecido mi hermana, era todo muy negativo. Y te aparece una buena y la agarrás con toda la energía", contó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Canal4_UY/status/1842011308356464975&partner=&hide_thread=false "Empiezo a sospechar de muchas actitudes y veo que el tipo este me está mintiendo..." Hugo Soca pasó al punto de encuentro y habló sobre el momento de su vida en que fue víctima de una estafa. "En este país es vergonzoso que no haya ley para estafadores" Reflexionó pic.twitter.com/JUETHriseN — Canal 4 (@Canal4_UY) October 4, 2024 Soca dijo que el hombre se llevó la camioneta y que la usó durante algunos días con su visto bueno. "Después me dice que precisa que le transfiera plata para pagar la deuda de la patente, yo en esos tres años no me había acordado de pagar nada, y encima a alguien al que se la había prestado, le habían hecho tres multas. Le debía un disparate de plata a la Intendencia. Y se la transfiero a él para que pagara todo, y para unos arreglos. Y ahí empiezo a sospechar de algunas actitudes, y digo 'este me está jodiendo'".

"Llamo a la automotora, y me dicen que no existen, que no hay tales socios. Lo llamé y le dije 'te metiste con el equivocado, o me devolvés todo o se te armó'", relató Soca. "Me transfirió todo de vuelta. Y me dije que no podía dejar sin denunciarlo, no podía dejar a un delincuente suelto porque se lo iba a hacer a otra persona", contó sobre el episodio.

"Es vergonzoso que en este país no haya una ley para estafadores, porque acá te estafan y no hay una ley que esa persona vaya presa. Estafó a muchas personas más además de a mi, y sigue suelto. Nunca pasó nada", concluyó.