La defensa de Leonardo Haberkorn al docente acusado de "sionista" al que suspendieron curso en Udelar

"Me da la impresión de que hay una ignorancia supina en toda esta gente que hizo la campaña contra Spektorowski", dijo Haberkorn. "No lo conocen a él y no conocen lo que es sionismo, que lo usan como insulto, y es una corriente ideológica que nació en el siglo xix y sustenta que hay que crear un estado judío en Medio Oriente porque este pueblo no tiene un estado, algo que hoy le pasa a los kurdos, que es masacrado constantemente ante la pasividad del mundo. Ahora cuando venía me crucé un auto con una bandera palestina, pero nunca vi un auto con una bandera kurda, que están en una situación exactamente igual a la de los palestinos", comparó el periodista.

"Por esa postura Spektorowski dice que es sionista, porque apoya esa teoría", aclaró.

"Para los que creen que no tiene que existir Israel, es algo malo, obviamente para Hamás el sionismo una ideología nefasta. ¿Estos muchachos de la Facultad de Humanidades no creen en eso?", siguió Haberkorn. "Sionistas hay de muy diversos tipos, como Spektorowski que quiere dos estados, uno para los palestinos y otro para los judíos, y trabajó para eso, y otros que no creen. Y también hay muchas posiciones sobre las fronteras de Israel".

"El grado de posición sobre los palestinos no está determinado por ser sionista o no. Lo único que determina ser sionista es la existencia del estado de Israel", agregó.

Leonardo Haberkorn: "Es una verguenza para la Universidad de la República"

En su intervención, que fue compartida en las redes por el periodista Leonardo Sarro, el conductor de Canal 12 consideró que "al término 'sionista' lo han logrado instalar como un insulto, sin conocer exactamente lo que quiere decir. Y los que lo instalan como insulto son algunos que no pueden declararse abiertamente como antisemitas porque eso hoy está mal visto, porque es racismo. Entonces buscaron esta otra palabra, que como es de uso, se puede decir 'soy antisionista' y no pasa nada".

Luego de que su compañero Nicolás Batalla puntualizara que Spektorowski es crítico de la ocupación por parte de Israel de territorios palestinos, pero no considera que se esté desarrollando un genocidio de parte del gobierno israelí ya que no hay un plan de exterminio sistemático de la población de esos territorios", Haberkorn apuntó que en el contexto de este conflicto "la discusión semántica de genocidio termina tapando lo importante en lo que está ocurriendo, eso es lo que yo pienso".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leosarro/status/1788899652584042663&partner=&hide_thread=false "Hay una ignorancia supina en todos los que organizaron esta campaña contra Spektorowski" dijo Haberkorn, quien recordó que este profesor fue un defensor de dos estados, uno para Israel y otro para los Palestinos. Los que acusan de sionista tienen oculto un sentimiento de… pic.twitter.com/n1bUQszkLv — leo sarro press Uruguay (@leosarro) May 10, 2024

Finalmente, Haberkorn apuntó que el docente "iba a hablar de laicidad, iba a hablar de otro tema", y no de la situación en Medio Oriente.

"Es una vergüenza para la Universidad de la República, el rector Rodrigo Arim y para el decano de la Facultad de Humanidades porque le cercenaron la posibilidad de hablar a una persona que iba a hablar de laicidad porque cree en la existencia del estado de Israel", concluyó.