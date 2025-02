La explosión de Luis Ventura en la televisión argentina por rumores del fin de su programa: "los hijos de puta que hicieron correr esta versión son operadores que quieren nuestros zapatos"

Apenas comenzó el programa Luis Ventura, fuera de libreto, se encargó de poner las cosas en su lugar diciendo: "No soy alcahuete, no soy pro, ni contra, soy simplemente un periodista independiente que siempre dijo lo que tenía que decir en carácter de información. En ningún momento alguien me dijo que este programa se iba a levantar, que estaba en riesgo y aquellos hijos de puta que hicieron correr esta versión, son operadores que quieren nuestros zapatos hace tiempo".