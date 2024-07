La Joaqui y Luck Ra confirmaron su romance con besos en Marbella: "Arreglaste todo lo que no rompiste"

“De ti me gustan cosas; la verdad todo” , escribió La Joaqui en sus redes al compartir un video en el que se ve a la pareja besándose y tomando un trago arriba de una tabla en el mar.

El cordobés también compartió una serie de fotos junto a La Joaqui con una tierna inscripción: "Gracias por tu compañía y por darme los besos mas lindos del mundo".

La artista, una de las exponentes femeninas del RKT, también comentó la publicación de su pareja con un sentido mensaje: "Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo haces vos, arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón".

Ambas publicaciones recibieron miles de reacciones y comentarios como los de la cantante Lola Índigo, la ex Gran Hermano Julieta Poggio o mediática Wanda Nara que escribió "me gustan ustedes".

La Joaqui y Luck Ra: ¿Qué habían dicho sobre su relación?

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, y Juan Facundo Almenara Ordóñez, mejor conocido como Luck Ra, están involucrados sentimentalmente desde hace meses aunque hasta ahora no se habían mostrado juntos públicamente.

En una entrevista realizada por el periodista Javier Gutiérrez en mayo la cantante se refirió al cordobés como "el chico más bueno y más lindo del mundo”.

Sin embargo, en ese momento, prefirió no profundizar en detalles sobre su relación: "No quiero contar mucho porque si todos se dan cuenta de lo bueno que es, me lo van a robar", dijo.

Anteriormente, en una nota en el canal de streaming Luzu TV, La Joaqui contó que hacía muy poco tiempo que se habían conocido pero que el vínculo fue inmediato: "Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”, reveló.