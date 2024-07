"La reina del flow", estrella de Netflix, llega a Uruguay

En las plataformas podemos verte encarnando un personaje histórico en la revolución Colombiana, como lo fue Policarpa, o La Pola como le decían. ¿Cómo fue esa experiencia?

Muy bello, porque fue un momento para nuestro país donde era importante poner en valor algunos aspectos de nuestra historia, se celebraba los 200 años de la independencia. La propuesta de encarnar un personaje que existió y que está en el imaginario de la gente, porque fue una prócer. La historia está escrita por hombres, u acá entra el tema del patriarcado, que si todavía estamos hablando de eso en este siglo, imagínate hace 200 años. La historia fue escrita por hombre así que son los que han quedado plasmados en la historia, hombres. Pero esta vez, había que hacer esa reivindicación, La Pola es la representación y la conjunción de todas las mujeres que tuvieron mucho que ver en las guerras independentistas. No sabemos si fehacientemente es la historia tal cual fue, pero hubo un trabajo de investigación que dio sustento a esta producción, es una historia de ficción, es un novela, pero que tiene mucho de verdad y sobre todo el contexto histórico que fue verídico. Todo lo que pasó en España tuvo su repercusión en nuestro continente, hubo un trabajo minucioso del equipo de producción en ser fieles a la historia. Luego vino en trabajo interno que hice para encarnar a esta heroína, entonces el director Sergio Cabrera, me insistía mucho en que La Pola, era una persona común y corriente como vos. Me dijo; acércate lo más posible a como serías vos. Eso ayudó a moldear todo lo que había construido en mi imaginario, y fue fundamental porque el director es quien lleva adelante la serie, fue como muy enfático en que los personajes eran personas normales y que el contexto histórico los hizo quienes son; uno no es, sino sus circunstancias. Un momento histórico para tratar, con las colonias, con la independencia, con la esclavitud, con los derechos como ciudadanos, en un tiempo donde estaba toda Latinoamérica en esa misma búsqueda; decidir su propio destino.

Te llevo a otra producción éxito en Netflix, que te tiene de protagonista, La Reina del Flow, ¿esperaban algo así, por que es la más vista en la plataforma?

Ha sido un éxito enorme, estamos muy contentos con el resultado de esta serie que va por su segunda temporada, con una trama muy bien hilada, con personajes muy atractivos que hacen que el público este pendiente y sigan la serie.

¿Qué hay de cierto que viene una nueva temporada?

Estamos esperando la confirmación, hay muchas ganas de hacer una tercer temporada, esperemos que sí, que suceda. Hasta que no esté grabando no digo nada.

¿Y ahora por primera vez venís a presentar este espectáculo con Marcelo Mazzarello?

Un placer, estamos muy contentos con Marcelo porque entre los dos pudimos construir una comedia dramática de situación, una comedia que ha tenido muy buena crítica y por suerte el público nos está acompañando. Te diría que es un gran drama, pero es tan descabellado que da risa, es una tragedia lo que les esta ocurriendo a los personajes. Ellos se encuentran en la sala de espera de una unidad de cuidados intensivos, en los días de navidad, los dos tienen un ser muy querido en esa unidad intensiva y ambos esta muy contrariados por el momento que están pasando. En ese encuentro y en esa intimidad que comparten se va tejiendo una relación de encuentros y desencuentros, donde se entran a analizar asuntos muy importantes de la vida. Hay un factor sorpresa que destapa todo, y no te voy a contar más, vas a tener que venir a verla.