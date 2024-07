Locura en el Kibón por la llegada de Bauti Mascia: así recibieron los uruguayos al ganador de Gran Hermano

"Estoy bajando de a poco a la realidad, asimilando todo lo que pasa, pero es una locura. Hoy fue la primera vez que salí a caminar y me senté con gente de prensa a tomar un café y una medialuna en un bar y no pude estar. En dos minutos tenés 30 personas arriba tuyo y vos decís '¿qué carajo es esto? ¿de dónde salió?'. Pensé que no me iban a reconocer, pero después lo que te dice la gente, el entorno del programa, es 'amigo, te vieron 24/7 durante siete meses, mirá si no te van a reconocer', pero cuesta asimilar. Yo me lo tomo light, me lo trato de tomar a la ligera, es muy intenso pero yo sabía lo que implicaba", había dicho en la entrevista.

Varios asistentes al encuentro subieron imágenes y videos del momento, en donde se lo puede ver a Mascia con carteles de sus seguidores, tomándose fotos y demás.

Te mereces todo esto pic.twitter.com/DsTHy6sPaP — Nalu (@MonaEspos) July 19, 2024

Me pone más que FELIZ que lo hayan recibido así en su país se merece todo esto y más @BautiMascia

SUPER FELIZ Y AGUANTE URUGUAY LOCO

pic.twitter.com/hfrtlfW9vE — Laraaaaa (@laranicolemont2) July 19, 2024

Él mismo subió, luego, varios videos de la instancia a su cuenta de Instagram.

