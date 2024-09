Meryl Streep dice en la ONU que una gata, una ardilla o un pájaro tienen más derechos que una mujer afgana

Naciones Unidas se convirtió este lunes en un amplificador de las voces que las mujeres afganas no pueden usar en su país. En un evento paralelo de la Asamblea General, la actriz estadounidense Meryl Streep lamentó las consecuencias de las restricciones legales han impuesto sobre los derechos de las mujeres y aseguró que una gata, una ardilla o un pájaro tienen más derechos que una mujer.

Streep tomó la palabra en un evento titulado La inclusión de las mujeres en el futuro de Afganistán, donde aseguró que en Kabul tiene más libertades una gata, una ardilla o un pájaro que una mujer, ya que estos animales pueden tomar el sol en la calle, corretear por un parque o cantar, ejemplos de las cosas que una mujer no puede hacer en Afganistán.

No obstante, la protagonista de Mamma Mia! anotó en su discurso que la realidad de Afganistán no siempre ha sido en su historia tan restrictiva para las mujeres: "En 1971 me gradué en la universidad aquí en Nueva York, y ese año, las mujeres en Suiza obtuvieron el derecho al voto. Las mujeres en Afganistán, por supuesto, habían disfrutado de ese derecho durante medio siglo".

No en el nombre de la religión

Por su parte, la ministra de exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se describió como: "Una mujer, una madre, una abuela y una musulmana" y señaló que eso no le impide tener acceso a todos los derechos, incluido el de hablar en el edificio de Naciones Unidas.

"Cuando estoy aquí, puedo expresar lo que pienso. Puedo expresar mis aspiraciones. Las mujeres afganas deberían disfrutar del mismo derecho, pero la situación es completamente diferente. Ahora se enfrentan a un retroceso en el progreso en materia de educación, empleo y libertad social", aseguró Marsudi.

La canciller anotó además que al menos 1,4 millones de niñas han sido vetadas en la educación secundaria en 2024.

El foro de Mujeres de Afganistán presentó hoy el documental The Sharp Edge of Peace sobre cuatro líderes afganas que tomaron el micrófono para contar la situación de su país.

Habiba Sarabi, exministra de Asuntos de la Mujer de Afganistán; Fawziya Koofi, exvicepresidenta del Parlamento de Afganistán y Asila Wardak, exdirectora General de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la Mujer del ministerio de Asuntos Exteriores afgano.

Wardak explicó que sus "hermanas" afganas han sido borradas de la sociedad y recalcó que "el futuro de Afganistán no puede construirse sobre la base de la exclusión de la mitad de la población".

"Las mujeres deben ser parte de la solución, no un elemento secundario", argumentó.

En la rueda de prensa posterior, todos los ojos estaban en Streep, quien dijo que si Kamala Harris llegara al Despacho Oval y le preguntara por consejo sobre la situación de las mujeres en Afganistán le diría que se dejara asesorar por las mujeres que participaron hoy en el evento.

EFE