Miranda!, la fiesta pop y un dúo de más de dos décadas: "Tenemos un vínculo bastante marciano"

No tienen del todo claro cuándo fue la primera vez que tocaron en Uruguay . Él recuerda nítidamente un show en el Planetario en el que también se presentó el uruguayo Dani Umpi. Ella insiste en que esa no fue su primera vez. Dice que cuando debutaron en Montevideo Umpi fue a verlos y se acercó a Sergi para regalarle una revista con fotos de Prince. En todos los escenarios, Dani Umpi es parte importante de ese vínculo entre Miranda! y Uruguay. Una referencia ineludible. " Dani Umpi es importante, y punto" , dice con una sonrisa Gattas del otro lado de la pantalla.

Miranda! vuelve a Montevideo el próximo 20 de setiembrepara su primer show en el Antel Arena. Antes, Ale Sergi y Juliana Gattas hablaron con El Observador sobre la dinámica de la banda, el show en vivo y lo que viene después de la revolución de Hotel Miranda, con el que tuvieron un "upgrade" y ganaron el Premio Gardel de Oro.

MIRANDA_0417-Alta-2.jpg

Hotel Miranda, su último disco, ha sido una explosión. Entre todo lo que les ha traído en este último año, hay una renovación. Una conexión diferente tanto con el público como con otros artistas. ¿Cómo evalúan esta experiencia ya con la perspectiva actual?

Ale Sergi: Era un disco que de alguna manera todos los artistas hacen en algún momento de su carrera. Nosotros cumplíamos 20 años y queríamos hacer algo especial y se nos ocurrió este concepto, de hacer reversiones de nuestras canciones con diferentes productores e invitados. Más allá de eso, lo trabajamos a conciencia, como todos los discos que hacemos. Tuvimos la fortuna de poder hacer videoclips de cada una de las canciones y eso nos dio también la posibilidad de mostrarlo como una obra integral y que puedas ver todas las canciones con su imagen y que todo eso coincida. Siempre teníamos como mucho cinco o seis videos por disco y en este todas las canciones tienen su video. Eso fue bien diferente. El proyecto nos emocionaba muchísimo, nos tenía muy contentos y veíamos que a medida iban avanzando las grabaciones, cuando las íbamos escuchando todas juntas, iba teniendo sentido. Si bien nunca le habíamos organizado mucho, porque fue todo llamando por teléfono y haciéndolo en diferentes estudios, hasta en diferentes países, con distintos cantantes y productores. Podría haber quedado como algo inconexo, pero todo fluyó y se fue concatenando para dar el resultado que finalmente mostramos. Después la recepción de la gente fue alucinante. Realmente no sabíamos que esperar, como con todos los discos, lo hacemos lo mejor que podemos en ese momento y ponemos todo para que salga de lo mejor posible. Después es la gente la que se adueña de ese material y le dan esta vida que le han dado. Era un disco que en algún momento íbamos a hacer y no sabíamos cómo podía resultar. Resultó formidable, nos encanta cómo quedó el álbum y sí que nos renovó. El público de antes sigue viniendo, pero vino mucha gente nueva a vernos. Esta última gira estamos presentándonos en lugares donde antes no habíamos tocado nunca y en los que siempre tocábamos hemos hecho un upgrade y estamos tocando en lugares más grandes.

Embed

Hotel Miranda tiene una frescura muy particular a pesar de ser un homenaje a su carrera. ¿Cómo lograron esa frescura al momento de grabar con otros artistas algunos de los grandes éxitos de Miranda! que hemos escuchado tantas veces?

Juliana Gattas: Creo que lo fresco o lo original sí fue buscado, pero fue un aporte más que nada de los productores y de los artistas invitados. Nosotros estábamos abiertos a que realmente suene distinto. Yo en particular estaba más concentrada en darle esta especie de hilo con fantasía de peliculita, los videos, la estética y demás, porque era la manera de entretener con música que ya estaba hecha. Pero los artistas que colaboraron, todos desde un lugar de entusiasmo, le sumaron muchísimo al disco. Fue muy emocionante eso: todos con mucho entusiasmo de participar. Ninguno "te cumplo con esto", ni nada. Andrés Calamaro diciéndonos "que buen tema", nosotros no cabíamos de la sorpresa. Nos tiramos el lance de trabajar con este artista que nos gusta, este otro, y la respuesta era siempre "qué bueno esto que están haciendo", "qué buen tema", "yo escuchaba a Miranda!". Nos sorprendió muchísimo porque, si bien en la noche y en la escena te cruzás todo el tiempo con todos los artistas que admirás y que vas a ver, es otra cosa juntarte a trabajar y charlar sentidamente, ver cómo aportan desde un lugar de querer ellos también mostrarse con nosotros y a la par. Eso le dio muchos muchos toques de originalidad al disco.

Imagino que muchos de los artistas también crecieron escuchándolos a ustedes.

Gattas: O no habían nacido cuando salió la canción que cantan. Eso también pasó (risas).

Hay una creación de un mundo ficticio, de mucho hotel de ruta o de El Resplandor, referencias también cinematográficas. ¿Cómo fue entrar en ese mundo que los viene acompañando?

Gattas: Tuvo que ver más que nada con referencias cinematográficas. Las ideas principales eran primero el hotel porque se desplegaban muchos escenarios donde filmaron con los diferentes artistas y la idea de algo oscuro siempre estuvo ahí. La primera idea era que parábamos nosotros en un hotel que se quedaba nuestro auto en la ruta, como empieza Psicosis. Hay muchos guiños a The Shining, a Psicosis, a muchas pelis de terror, contrastado con las canciones que son pura diversión y luz.

Embed - Miranda!, CA7RIEL - Don (Official Video)

¿Cómo es el vínculo entre ustedes, después de tantos años de trabajar juntos y de compartir el arte? ¿Cómo es esa relación a la hora de crear?

Sergi: Con el tiempo se han ido dividiendo las tareas. Si bien entre los dos nos involucramos en el proceso creativo de todo lo que hacemos, desde los discos y los videos, hasta los flyers y las fotografías que compartimos, tácitamente cada uno tiene un interés un poco más marcado, en el caso de Juliana por lo visual y en el caso mío por el audio. Entonces fue así que más o menos lo fuimos llevando, pero no fue algo que hayamos organizado, sino que se fue dando así y después de tanto tiempo, al girar mucho, al trabajar mucho y estar mucho tiempo juntos, todas las actividades que la banda nos demanda se dividen de esa manera y también tratamos de hacerselo fácil al otro. Yo me puedo pasar días enteros en el estudio que me la paso súper bien y me divierto muchísimo, y Juliana se puede pasar días enteros probándose ropa y haciendo videoclips. Yo sé que a ella le gusta venir al estudio pero no tanto como a mí, entonces trato de juntar un espacio para que ella venga y en poquitas horas grabe todo lo que tiene que grabar y ella hace lo mismo conmigo, sabe mis medidas y elige ropa que sabe que me va a gustar, después me la muestra, pero también se dedica mucho más a eso y a todo lo que tiene que ver con los vídeos también. Y de esa manera es que nos fuimos organizando, básicamente no nos tuvimos ni que hablar pero sí hay una conciencia que los dos tenemos, que tiene que ver con que el grupo es más que la suma de nosotros. Miranda! ya se volvió una entidad que existe si estamos los dos juntos trabajando a la par y si estamos los dos contentos haciéndolo. Entonces cuidamos justamente la alegría mutua, tratar de pasarlo bien.

Al mismo tiempo ustedes tienen y tuvieron sus proyectos personales, ¿cómo se llevan en esos casos? ¿Hay un acompañamiento mutuo?

Gattas: Sí, en todo lo que respecta al otro hay apoyo y acompañamiento. Sea un proyecto, sea la vida misma, nos respetamos muchísimo. Yo creo que esto que pasó con los roles por ahí más artísticos en la banda también pasa con muchas cosas y es que no hace falta hablarlas. Tenemos un entendimiento. Tenemos un vínculo bastante marciano, yo no tengo un vínculo con otra persona del mundo como el que tengo con Ale. No es como un hermano, no es como un amigo, no es como un compañero de trabajo, es algo único que nos pasó a los dos en la vida y lo cuidamos porque nos trae esta satisfacción que es la máxima de nuestras vidas, que es la de subirnos a escenarios a tocar o meterte todo el día en un estudio a grabar. Respetamos muchísimo todo lo que quiere hacer el otro, tratamos de estar atentos y respetarlo, y también en general, como personas.

Hace más de 20 años que vienen cautivando al público y generando esta fiesta. ¿Es especial hacer un show en vivo en un país que puede estar pasando un momento difícil a nivel social, como el caso de la crisis argentina?

Sergi: Nosotros iniciamos en el 2000 en Argentina. Y medio que siempre está en crisis. Siempre hay ese tipo de dificultades y sentimos que lo que podemos hacer bien para aportar a esos momentos es lo que hacemos, un show de distensión. No es la idea nuestra que todo el mundo olvide los problemas que tiene, pero sí que vengan un rato al show, escuchen una canción y que los carguen de energía buena. Es un poco lo que la música ha hecho por nosotros también, nosotros escuchamos música que nos transporta a otros universos, a otras realidades.

3.jpg

Gattas: Y también siempre fuimos muy promotores de escuchar diversidad de música, entonces también una de las cosas que planteamos es eso, está este show y también puedes escuchar muchísimas otras músicas rock que tiene conciencia, que te explica lo que pasa, que te hace sentir molesto. Todas las músicas son válidas, eso es lo que siempre sentimos si la hacés de corazón, casi todos los músicos hicimos música por la misma razón, porque te hizo muy feliz una música y quisiste hacerla. Después los géneros pueden variar y los motivos por los que lo hacés o por qué la gente viene, que viene a olvidarse o a bailar un rato sin que te pese tu vida o lo que sea, varían, oscilan, en una misma banda puede cambiar. Yo mañana por ahí tengo ganas de hacer algo más serio, más solemne y también lo puedo hacer en mi propio proyecto, pero la realidad es que lo que está bueno y lo que te gusta suma. Cuantas más cosas te gustan mejor para vos.

¿Qué vamos a poder ver en particular en un show en una arena? A diferencia, por ejemplo, del último show que hicieron en el Sodre.

Gattas: Estamos haciendo una especie de show transición que fue el show que presentamos en Buenos Aires en el Movistar Arena y lo vamos a llevar casi tal cual, solo que vamos a sumar música. Vamos a estrenar algunas canciones que han salido, vamos a llevar cuerpo de baile, vamos a llevar muchos cambios de vestuario. Es un show que en algunos casos las versiones de Hotel Miranda volvieron a su versión original, entonces es un show más arriba, más de baile, pensado en un show para gente que está parada. Así que lo que vamos a intentar es que sea una súper fiesta, que empiecen a bailar desde el tema 1 y no se detengan.

Después de una experiencia como Hotel Miranda en el que repasaron sus 20 años de carrera, cuando piensan en el futuro o en los próximos discos, ¿hacia dónde va Miranda!?

Sergi: Algo hemos ido mostrando porque la canción con Kenia Os va a ser parte de nuestro próximo disco y nuestro próximo disco va a ser también un disco de colaboraciones. Va a ser un disco con cantantes invitados en cada canción y con distintos productores. En la misma onda de Hotel Miranda, la diferencia es que van a ser todas canciones inéditas que estamos componiendo nosotros, a veces nosotros solos, a veces en colaboración con los cantantes invitados y está saliendo un disco bastante dance pop electrónico.

Embed - Miranda!, Kenia OS - Siempre Que Lo Beso (Official Video)

No sentimos que haya un giro rotundo en la musicalidad que siempre manejamos, pero sí hay una renovación en el audio general. Básicamente porque como trabajamos con tanta gente diferente es como que vas conociendo maneras distintas de trabajar, te vas apropiando también un poquito y te vas nutriendo de esa información. Todo eso lo estamos volcando en este nuevo disco. Ya tenemos unas cuantas canciones grabadas y videos grabados también, recién el año que viene lo vamos a mostrar todo pero estamos muy muy entusiasmados con ese lanzamiento. Esa es la dirección que hemos tomado, que más o menos es la de siempre. Nunca estamos planteando un cambio muy drástico, porque nos gusta lo que hacemos y más bien queremos mejorarlo, profundizarlo y sumar más canciones al show en vivo que es la columna vertebral de nuestro proyecto.