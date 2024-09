Muerte de La Tota Santillán: sus confesiones sobre salud mental y la condena por violencia de género que tenía

"Me quise castigar": lo que dijo La Tota Santillán sobre su salud mental

Durante la última década, la salud mental de Santillán fue uno de los puntos más complejos de su vida. La pérdida de su hermano lo sumió en una depresión oscura y profunda. A mediados de la década, se le diagnosticó una bipolaridad y desde entonces estaba bajo tratamiento médico. Durante los últimos años, experimentó altibajos emocionales intensos y, en algunas ocasiones, recurrió al abuso de sustancias y tuvo intentos de suicidio.

"Me quise castigar", confesó en televisión hace dos años, revelando que se había autolesionado. Ese mismo año, el periodista Luis Ventura reveló en A la tarde, el animador había sido hospitalizado debido a un cuadro depresivo grave.

La hija mayor de Santillán se enteró de la situación cuando recibió un llamado telefónico y se dirigió al domicilio de su padre, donde lo encontró en una crisis neurológica y con signos de depresión. Se informó que Santillán “Sufre un cuadro de depresión y bipolaridad”.

"Si no me internaba, me iban a pasar cosas peores", dijo Santillán luego de recibir el alta. En ese momento contó que también dejó de ver a sus hijas menores, que tuvo con su pareja Sol Fiasche.

La condena que enfrentaba por violencia de género

Fue Fiasche quien lo denunció por violencia de género ante la justicia argentina. En 2023, Santillán fue condenado a una pena de 5 años y 6 meses de prisión debido a los hechos de violencia de género cometidos contra su expareja y madre de sus dos hijas más jóvenes.

Según la denuncia, el animador también golpeó a la mujer y amenazó a su exsuegro y a una antigua empleada doméstica. Además, fue acusado de intentar extorsionar a su excontador y robarle el teléfono móvil.