Orlando Petinatti: "Hoy en Uruguay el antisemitismo es de izquierda"

"El antisemitismo siempre existió en nuestro país, antes de las redes sociales. Pero era un antisemitismo que no convivía con la sociedad en su mayoría. Las redes sociales exacerbaron eso. Desde todo punto de vista. Y hoy en día el antisemitismo que hay en Uruguay yo no lo puedo creer, pero sobre todo no lo puedo permitir", dijo.