¿Qué pasa cuando se castiga a un hijo y sale mal? Uno de los estrenos de la cartelera de cine tiene la respuesta

Las buenas ideas, por otro lado, en general se pueden resumir en pocas líneas, como ahora: en El castigo una familia de tres viaja en auto desde Santiago hacia algún lugar del sur. En un momento los padres no soportan más al hijo, que en el asiento trasero es el mismísimo demonio de Tasmania en sus peores días, y la mujer toma una decisión drástica. Quiere asustarlo, hacer algo para que se calme de una vez, así que lo deja en la ruta y siguen sin él. Unos metros, tampoco tanto. Pero esos metros, esos minutos de ausencia, alcanzan. La película comienza allí mismo: cuando el padre, nervioso, le dice a la madre que ya es suficiente, que el susto se entendió, que Lucas ya entendió, que tienen que volver. La mujer, claro, pega la vuelta, no quiere abandonar a su hijo, solo necesita que aprenda la lección. El problema es que cuando llegan al lugar donde dejaron al niño, ya no está. Y no aparece. Y se viene la noche. Y en ese bosque chileno de árboles altísimos y follaje impenetrable andan sueltos los pumas.