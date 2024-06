¿Quién es la cantautora uruguaya que impactó a Patricia Sosa?

El paso siguiente es parte de esta historia maravillosa que cuenta Shirley en diálogo con El Observador: "Hace 11 años comencé a componer algunas canciones, la primera que hice fue para mi hijo cuando estaba embarazada. Pero fue en diciembre del 2022 que compuse nueve canciones, las canciones gustaban y de apoco sentí el llamado interno. Sentía que eso era lo que yo quería: cantar, emocionar, acariciar el alma, llegar con un mensaje y con mi voz. Una de esas canciones se llama Personas Valiosas, dedicada a mi abuelo que había fallecido hacía poco, la escribí en Villa del Carmen en la tercera pieza de la casa de mi abuelo. Luego vinieron otras con experiencias personales, y según me han dicho causaban cierto impacto. Me decían que quedaron buenas".

Michel, mi pareja, comenzó a contactarse, golpear puertas, a mostrar el material y el que nos abrió las puertas fue Oscar Mediavilla. Nos recibió en el estudio sin agenda previa y estuvo dos horas conversando, quería escuchar el material. Estaba muy expectante porque quería que Mediavilla evaluara mis trabajos. Fue mágico porque Oscar se tomó el tiempo necesario para escuchar cada una de las canciones y nos hacía devoluciones. Quedó impactado y me sugirió hablar con un amigo productor para poder empezar a trabajar el material de manera profesional, ahí nos contacto con Dani Vila, para producir el álbum Creer es Crear.

¿Viajaste expresamente por un festival en Buenos Aires?

Fui invitada especial en el Festival de la Canción Argentina, que era al otro día. Fui invitada por Uruguay y canté la canción que le gustó a Mediavilla, Personas Valiosas, y fue una noche mágica. Al punto que me convocaron nuevamente para este año como embajadora de mi país a la edición internacional que seguramente sea en noviembre. Es una competencia donde los temas deben ser inéditos, entonces nos pusimos a trabajar con (Oscar) el Chino Asencio, productor de Axel, Marcela Morelo, Marc Antony y Emanuel Ortega, en un nuevo trabajo que se llama El por qué de vivir.

Hubo un gran cambio en tu vida, de un año a otro

Ha sido muy vertiginoso y muy emocionante a la vez. El año pasado empezaron a llamarme, a ser contratada para shows, compartimos escenario con muchos artistas uruguayos en festivales, y comencé a transitar esa maravillosa comunión que hay entre el artista y el público, esa conexión del corazón, pero de a poco y con los pies en la tierra. Hicimos varios shows en Rivera, que es donde vivo actualmente, y estamos terminando este álbum que se llama Creer es Crear, para presentar en unos meses.

¿Este álbum contiene todas canciones de tu autoría?

Sí, son nueve canciones nuevas que produjimos con Dani Vila y estamos terminando de mezclar en Argentina. Paralelamente hay otras 4 canciones que estamos realizando con El Chino Asencio. Mucho trabajo de producción y grabación, mientras sigo tomando clases de canto con Laura Petrucci en la escuela de Patricia Sosa.

¿Cómo nace el vínculo con Patricia Sosa?

Magia pura. Vi en Instagram un aviso de que Patricia hacía una master class personalizada y me anoté. Al otro día me aceptó y se interesó mucho en mi trabajo. Yo estaba fascinada porque me hablaba como a un par, maestra total, me daba indicaciones y al momento tarareaba una canción mía, un sueño. Ahí nació esa conexión, en tres días. Patricia me derivó con la profe Petrucci y luego con Mediavilla, y a las pocas horas ya tenia un productor de la talla de Dani Vila; ganador de un Grammy, productor de Sandro, Valeria Linch, Ricardo Montaner y Patricia Sosa. Fui por el Festival de la Canción y se dio todo junto.

¿Cuándo será el lanzamiento y show de este primer álbum?

Hicimos una presentación en la escuela de Patricia, porque ya la gente quería escuchar los temas. En estos días estamos terminando las gestiones con un sello independiente de Argentina para hacer el lanzamiento internacional en todas las plataformas y seguro que haremos un show de presentación oficial ante el público y los medios de prensa. Pero antes me voy a dar un gusto muy personal de presentarlo este domingo en mi pueblo natal, en el encuentro con los artistas Carmenses, ya que el pueblo Villa del Carmen cumple 150 años y este domingo 9 de junio. Haremos un gran festival con todos los artistas y he sido invitada para participar, y de paso cantar algunas canciones.

¿Patricia es tu madrina artística?

Sí, y estoy orgullosa de que ella se haya fijado en mi canciones. Imaginate, que Patricia no solo se interesó sino que quedó muy sorprendida por la cantidad de temas que había compuesto, y con enorme generosidad, como tienen los grandes artistas, me dedicó un mensaje muy especial para esta presentación que hice en su escuela.