"Uno no hace arte para un grupo selecto": Nicolás Furtado y Marcos Carnevale colaboran en Goyo, el próximo estreno de Netflix

Gregorio Villanueva es el guía en español del Museo de Bellas Artes. Un hombre con un profundo conocimiento del mundo de las artes, que vive bajo la protección casi maternal de su hermana y la complicidad casi inquebrantable de su hermano. Un hombre que hace tiempo que no se enamora, si es que alguna vez realmente lo hizo.

Gregorio Villanueva es también es un hombre con Asperger, un trastorno dentro del espectro autista, que pasará una y otra vez los límites de su propia comodidad para intentar sentirse amado. Ella hará lo mismo.

Soledad Villamil y Pablo Rago son los hermanos de Goyo, el paragolpes con el que creció en un departamento de de estilo francés de comienzos del siglo. La constante tensión entre la protección y la libertad, aún cuando todo pueda terminar mal.

La película cuenta además con la participación especial de la brillante Cecilia Roth, en el rol de una madre quiere amar pero no sabe muy bien cómo. Una madre que, ante la imposibilidad, eligió correrse de la foto familiar.

Goyo, la última película de Marcos Carnevale (Elsa y Fred, Corazón de León, Granizo), está atravesada por la ternura mientras acompaña el descubrimiento de Goyo tanto del amor y la sexualidad como la frustración y el desencanto. Cuando lo vemos pintar en su cuarto el momento al que su memoria se obstina en aferrarse o cuando lo escuchamos citar el epitafio de Eva antes de ser expulsado del jardín del Edén por, finalmente, morder la fruta prohibida.

Donde quiera que ella estuviera, allí se hallaba el Paraíso.

“Uno no hace arte para un grupo selecto”

Carnevale dice que él es un inconvencional. Quizás sea por eso que elige volcar en sus películas una mirada sobre las diferencias. O, más bien, señalar la forma en la que tendemos a mirar esas diferencias como si siempre fueran ajenas. “Siempre me sentí un distinto, desde chiquitito. Ya que te guste el cine desde muy chiquito y querer ser director de cine te convierte en un inconvencional. Siempre me interesó mucho la subjetividad, porque nosotros creemos que existe una realidad y que las cosas son de una determinada manera, pero en realidad no es así. La realidad que vos ves es distinta a la que yo estoy viendo, aunque se parezcan”, dice a El Observador.

“Me interesa siempre la condición humana. En este caso Goyo es un chico que pertenece al espectro, lo único que tiene es una mirada distinta. Nosotros lo señalamos como alguien que hasta está enmarcado dentro de la discapacidad, y lo que quiero romper es con eso: con la estigmatización, con señalar al otro como alguien diferente que está mal y que nosotros, los neurotípicos, los de la generalidad, somos normales y está todo bien. No es así”.

A su lado está Nicolás Furtado –el actor uruguayo que recordamos en El Marginal o vimos en Felices los 6 o Porno para principiantes– que dice que si bien siempre intenta embarcarse en proyectos que lo pongan en personajes diferentes, lo que siempre lo seduce de una historia es su guion. Y esta no fue la excepción.

“Que tenga que interpretar a un chico con estas condiciones por supuesto que es algo que suma, pero acá lo lindo es la historia, es este guión, que está compuesta por todos estos personajes. Me sedujo eso, la oportunidad de trabajar con Marcos, un director que admiro, la oportunidad de trabajar con el elenco que me tocó. La verdad que me siento muy privilegiado de estar en un equipo con tanto talento”, sostiene.

El proceso de creación de Goyo no fue improvisado. Para lograrlo, tuvieron el respaldo de diferentes organizaciones que trabajan dentro de la neurodiversidad. “Ya con el personaje escrito lo que hicimos fue trabajar juntos, investigar, leer, entrevistarnos con personas del espectro. Tuvimos un trabajo de ensayo muy intenso, muy lindo. No hay nada improvisado, fuimos con nuestras ideas muy claras a la hora de rodar la peli. Con mucha investigación y mucho respeto, por supuesto, como lo amerita en este caso”, destaca Furtado.

Carnevale cuenta que durante meses fue construyendo su propio Goyo en la mente, mientras materializaba la historia en el guion. Un Goyo imaginario, en su cabeza. Un personaje que no esperaba ver tan exactamente plasmado en la realidad. “Cuando le entregué el guion a Nico para ver si le gustaba la idea de interpretarlo me llevé la sorpresa de que lo interpretó tal cual yo lo había imaginado, cosa que es muy inusual. En general uno aproxima, de acuerdo a si está bien escrito o no el guion, de su descripción, de lo que dicen los personajes y demás. Yo digo: o está muy bien escrito el guion o algo pasó acá que estamos empatizando a un nivel muy importante".

La dupla actor-director se nota cercana y elogiosa. Incluso con cierta incomodidad al hablar sobre el otro teniéndolo tan cerca. “Es un actor claramente de composición. Y es un actor que cuando entra en zona de composición entra en zona real, no actúa. No está pendiente de su gestualidad, no está pendiente de su tono de voz, de dónde se para. Entra en una zona en la que por un instante se disocia y es Goyo. Eso lo tienen los grandes actores”, elogia el director.

Es que Carnevale enfatiza en la importancia, para la película de que el personaje construido fuera "muy real". "Si hubiéramos visto el artilugio, el virtuosismo de un actor armando a un muñeco hermoso nada más no sé hasta qué punto conectarías con la película o saldrías del cine diciendo 'que gran trabajo que hizo el actor' y la historia no contaba”, explica.

Furtado logró un registro diferente, un perfil nuevo. Una construcción que más se destaca es en sus momentos de mayor introspección o en aquellos en los que está totalmente acechado por sus propios pensamientos y sensaciones. Un hombre con matices, que lo convierte en un personaje muy atractivo en la piel de Furtado.

El actor uruguayo, que ha construido su carrera actoral muy cerca de la explosión de las plataformas de streaming, señala que si bien la exposición "no es de lo que más lo atrae" es algo "que viene en el combo". "Lo que más me importa es poder mostrar mi trabajo, y si lo puede ver más gente en más países, mejor. Y eso es lo que hacen hoy por hoy las plataformas. Globalizar un poco nuestro trabajo y poder mostrar al mundo lo que podemos hacer".

Goyo es una película sin grandes pretenciones ni solemnidades. Una historia que atraviesa las capas exteriores para llegar al centro con un mensaje claro, cercano y luminoso.

Furtado lo pone en estas palabras: "Marcos es capaz de hacer las películas y contar las historias que quiere contar con su profundidad de una forma que la pueda entender todo público, como tiene Netflix un público tan masivo. Creo que de eso se trata, porque uno no hace arte para un grupo selecto. Por más que contemos historias que hablan de cosas que no se hablan normalmente, la idea es hagamos arte, mostrémoslo, y que lo pueda entender todo el mundo".

Es en la amabilidad de la historia donde puede llegar a un público diverso con un mensaje que al rodar los créditos se convierte en cuestionamiento que se dirige principalmente a nosotros mismos. Los que vamos a apagar el televisor, y volver a salir al mundo exterior. Los que, en algún punto, siempre tenemos algo diferente para devolverle a los demás.