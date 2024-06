Estalló el relator de Pasión Tricolor: "Nos humillan", "tiene que haber renuncias" y "el ciclo de Recoba está terminado"

El entrenador Álvaro Recoba quedó pendiendo de un hilo en su continuidad en el cargo y Nacional no le pudo descontar tres puntos a Peñarol en la Tabla Anual, justo cuando el manya había perdido el sábado 2-0 contra Wanderers, perdiendo su invicto en el Campeonato Uruguayo.

Cuando llegó el tercer gol, en el que Nicolás González eludió con enganche y caño a Juan Izquierdo, Moreira estalló: "Goleada con uno menos, nos golean, nos humillan. Eludió a Juan Izquierdo, lo dejó en ridículo. Tiene que haber renuncias. Se tiene que ir (Sebastián) Taramasco. Dirigentes: a fin de año se van ustedes. Socio: piense el voto a fin de año. Algunos dicen 'no hay oposición'. Que se geste con fuerza porque no puede quedar un dirigente en Nacional. Nos vienen mintiendo hace rato en lo deportivo, nos dicen poco más que somos el Manchester City, que Taramasco es Hugo De León. Es un golpe durísimo. El Chino Recoba no da pie con bola. Se comió cuatro con Fénix en un primer tiempo de los peores de la la historia en 125 años, y esta humillación pesa fuerte. Para mí tiene que poner el cargo a disposición", expresó.