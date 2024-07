Florencia Astori, hija de Danilo Astori, asumió la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo: "Es un honor"

Murió Astori Mujica, conmovido en el sepelio de Astori: "Danilo no es sustituible"

En una entrevista con La Diaria, en febrero de este año, Florencia Astori dijo que no creía en los "herederos políticos" y defendió el "legado" que, a su entender, dejó su padre.

"Sí creo que mi padre deja un legado que es muy grande y parte de todo el Frente Amplio que me parece que se va a sostener en el tiempo durante muchos años", aseguró entonces.

Allí también dijo que creía que para los "hijos de los políticos" era "difícil entrar en política".

"La política es un ámbito muy salvaje y hay que estar bastante curtido como para poder sobrellevarlo, hay gente que está dispuesta y hay gente que no, me parece válido. Mi padre, si bien yo creo que tuvo una trayectoria muy exitosa, sufrió mucho en su camino de ser político, quizás eso no es para todo el mundo", afirmó.

Florencia Astori está especializada en el área de gestión cultural. Coordinó el Departamento Cultural del Museo Gurvich y también la comunicación de esa institución, entre otras cosas.