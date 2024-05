Francis Ford Coppola, el imponente "padrino" del cine estadounidense vuelve con Megalópolis

Francis Ford Coppola es uno de los cineastas estadounidenses más venerados, autor de la épica saga mafiosa El padrino y de una de las películas bélicas más impactantes de la historia, Apocalypse Now. Ahora, a sus 85 años, ha despertado expectación en el 77º Festival de Cannes , donde presentó este jueves Megalópolis .

Francis Ford Coppola: una infancia solitaria

Nacido el 7 de abril de 1939 en Detroit, poco antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, Coppola es hijo de un compositor-músico y una actriz.

Confinado en su cama por la polio cuando era niño, Coppola desarrolló su imaginación creando espectáculos de marionetas y experimentando con películas de 8 mm.

Obtuvo una licenciatura en teatro en la Universidad de Hofstra en Nueva York y luego realizó un trabajo de posgrado en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

Fue allí donde conoció al rey de las películas de clase B, el recién fallecido Roger Corman, quien le dio su primera oportunidad de dirigir con Dementia 13, un filme culto.

Comenzó a trabajar como guionista y su primer éxito significativo llegó en 1968 con Finian's Rainbow, una adaptación de un musical de Broadway.

Pero, receloso de la influencia de los grandes estudios, que consideraba demasiado conservadores, Coppola junto a George Lucas –que más tarde haría La guerra de las galaxias– formó su propia productora, American Zoetrope, en 1969.

Un año después, colaboró en el guión de Patton y ganó su primer premio de la Academia.

El Padrino: entre el gran éxito y la presión de la mafia italoamericana

Su gran golpe cinematográfico vendría en 1972: El padrino, una epopeya sobre la familia del crimen Corleone, adaptada de la exitosa novela de Mario Puzo.

Rodar la película no fue fácil: Coppola tuvo que luchar para ver su visión realizada y resistir la presión de las "Cinco Familias" de Nueva York, las principales bandas del crimen organizado, que querían eliminar las palabras "mafia" y "Cosa Nostra" del guión.

El elenco se convirtió en leyenda del cine: Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan y Diane Keaton.

La cinta ganó tres Oscar, incluyendo los de mejor película, mejor actor (Brando) y mejor guión para Coppola y Puzo.

Le siguieron la cinta de suspenso psicológico La conversación (Palma de Oro en 1974) y El padrino: parte II, ganadora de seis Oscar, tres de ellos para el propio Coppola, incluido el de mejor película.

Coppola asumiría entonces el que sería su proyecto más difícil.

"Esto es Vietnam": el rodaje de Apocalypse Now

Apocalypse Now es una reinvención de la novela de Joseph Conrad El corazón de las tinieblas a través del prisma de la guerra de Vietnam.

"El éxito de El padrino se me subió a la cabeza como una ráfaga de perfume", dijo Coppola a The New York Times en 1988.

"Pensé que no podía salir nada mal", confesó.

La realización de la película fue un infierno: se prolongó mucho y se superó el presupuesto. El actor Martin Sheen, que sufría de alcoholismo en ese momento, intentó atacar a Coppola durante una toma y finalmente tuvo un ataque cardíaco.

Brando amenazó con suicidarse. Un tifón destruyó todas las escenografías y decorados.

"Mi película no trata sobre Vietnam, es Vietnam", dijo Coppola en ese momento.

Finalmente invirtió 16 millones de su propio dinero para terminar la película. Ganó una segunda Palma de Oro en el Festival de Cannes y la cinta ganó dos Oscar de las ocho nominaciones que recibió.

Últimos trabajos

Si bien Coppola pudo haber disfrutado de sus mayores éxitos en la década de 1970, siguió siendo una figura prominente y de referencia en el cine durante mucho más tiempo.

En los años 1980 ayudó a presentar al mundo a una generación de actores jóvenes (Tom Cruise, Rob Lowe, Patrick Swayze) en The Outsiders.

En una década después hizo una versión Drácula, aplaudida por la crítica, y luego volvió a recurrir a los Corleone con El padrino: parte III.

Después de un período relativamente tranquilo en la década de 2000, durante la cual recibió un Oscar honorífico, volvió al desarrollo de su épica utópica Megalópolis, retrasada durante mucho tiempo.

Coppola es quizás el miembro más venerado de una prolífica familia comprometida con la pantalla grande: su padre, su hermana, su hija Sofia y su hijo han trabajado en el mundo del espectáculo.

De hecho, tres generaciones de Coppola –su padre compositor Carmine, él mismo, Sofia y su sobrino Nicolas Cage– son ganadores del Oscar.

En estos últimos años, Coppola se ha dedicado a su otra pasión, el vino, comprando viñedos en el Valle de Napa de California. Unas propiedades que tuvo que empeñar para poder realizar Megalópolis.

