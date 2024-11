"Fueron los peores días en mi mandato": Ignacio Ruglio, los detenidos de Peñarol que "no son un tema de plata" para el club y el agradecimiento a Ignacio Alonso

“Hasta esa charla con Diego (Aguirre), de dejar drenar, porque había sido todo muy para escribir un libro, que aparte no se puede escribir porque la mayoría de las cosas no se pueden contar, había que dejar pasar las horas porque adentro dolía muchísimo”, agregó , en referencia a una charla que mantuvo con el DT para bajar las aguas al tema y a lo que ocurrió con las detenciones en Río de Janeiro.

Ruglio destacó que en la conferencia de prensa que dio el 29 de octubre no estaba bien. “En esa conferencia en la que no se me notó bien, claramente estaba abrumado por la situación”.

En esa comparecencia el presidente mirasol señaló que la Conmebol y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se habían comprometido para gestionar por la liberación de los detenidos ante las autoridades de Brasil.

“Colaboraron y están colaborando”, dijo este lunes, al ser consultado por si seguían las gestiones.

“Me saco el sombrero con José Astigarraga de Conmebol, estoy muy agradecido con (el presidente de AUF) Nacho Alonso que creo que no ha habido un día en estos 10 días que no me haya escrito por los gurises en Brasil, y me consta todas las movida que él está haciendo, y todas las que está haciendo Conmebol, solicitando al consulado de Brasil en Paraguay que intervenga, eso fue hace dos días”, dijo.

20241103 Jugadores bandera, pancarta liberación presos pibes Peñarol River Plate, Torneo Clausura 2024 Foto @OcicialCAP (3).jfif Los jugadores de Peñarol volvieron a pedir la liberación de los presos en Brasil Foto: @OficialCAP

“Tengo palabras de agradecimiento para mucha gente que en silencio están metiendo para que esos gurises vuelvan a Uruguay, porque como digo, solo se defendieron. No es que Peñarol está defendiendo a gente que hizo problemas. Si uno o dos hicieron alguna cosa que no debían hacer, chica, hubo 230 detenidos y todavía tenemos 23 allá, entonces el 99% son defendibles porque se comieron un garrón y los necesitamos rápido en Uruguay”, señaló.

Ruglio indicó que el tema “lleva muchas horas por día” y que el club está “alineado” para que a los hinchas detenidos y a sus familiares en Brasil “le falte lo menos posible”.

“Es una causa que ha unido al club”, expresó.

Consultado por cuánto le salía al club todas las gestiones, dijo: “Mucha plata, pero no es un tema de plata. Vamos a seguir poniendo lo que haya que poner para que ellos vuelvan”.

“La gente de Peñarol le dio en venta de entradas y socios nuevos, 4, 5 o 6 millones de dólares en este año. No es una cuestión de plata. Es la misma gente que hace que Peñarol tenga facturaciones monumentales, en este momento tiene 20 y pico de personas allá que fueron a alentar al club y se comieron un garrón sin tener nada que ver”, explicó. “El club va a hacer lo que tenga que hacer para que ellos vengan, no lo vamos a cuantificar en plata”.