¿A qué hora juega Al-Ettifaq vs Al-Hilal este sábado con Darwin Núñez por la Saudi Pro League y dónde verlo?

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez jugará una vez más por la Saudi Pro League con su club, Al-Hilal, luego de lo que fue el receso de dos semanas de la fecha FIFA de octubre de la que no tomó parte a pedido de su técnico, Simone Inzaghi, ya que se encontraba lesionado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El futbolista hizo la recuperación en Arabia Saudita y ya está para jugar.

¿Cuándo juega Al-Ettifaq vs Al-Hilal con Darwin Núñez por la Saudi Pro League? Al-Hilal enfrentará a Al-Ettifaq por una nueva fecha de la Saudi Pro League.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 18 de octubre en el Al-Ettifaq Club Stadium.

¿A qué hora juega Al-Ettifaq vs Al-Hilal con Darwin Núñez por la Saudi Pro League y dónde verlo? El encuentro se jugará a la hora 11.45. El partido podrá verseen DAZN, un canal que se puede ver en streaming y se puede contratar desde Uruguay, y es el que emite los diferentes partidos del torneo, aunque por ahora, no todos.