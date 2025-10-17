Dólar
ARABIA SAUDITA

¿A qué hora juega Al-Ettifaq vs Al-Hilal este sábado con Darwin Núñez por la Saudi Pro League y dónde verlo?

Darwin Núñez vuelve a jugar este sábado con Al-Hilal contra Al-Ettifaq por una nueva fecha de la Saudi Pro League; mirá a qué hora y dónde se puede ver

17 de octubre 2025 - 19:58hs
Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez jugará una vez más por la Saudi Pro League con su club, Al-Hilal, luego de lo que fue el receso de dos semanas de la fecha FIFA de octubre de la que no tomó parte a pedido de su técnico, Simone Inzaghi, ya que se encontraba lesionado.

El futbolista hizo la recuperación en Arabia Saudita y ya está para jugar.

¿Cuándo juega Al-Ettifaq vs Al-Hilal con Darwin Núñez por la Saudi Pro League?

Al-Hilal enfrentará a Al-Ettifaq por una nueva fecha de la Saudi Pro League.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 18 de octubre en el Al-Ettifaq Club Stadium.

El avión privado en el que viajó Darwin Núñez hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, para instalarse con su familia
ARABIA SAUDITA

La insólita manera en que Théo Hernández, subcampeón mundial con Francia, despertó a Darwin Núñez y a su familia con un huevo duro; mirá el video

en medio de una crisis con la barra de penarol, ignacio ruglio se reunira con parte del grupo de hinchas del club
PEÑAROL

En medio de una crisis con la barra de Peñarol, Ignacio Ruglio se reunirá con parte del grupo de hinchas del club

¿A qué hora juega Al-Ettifaq vs Al-Hilal con Darwin Núñez por la Saudi Pro League y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 11.45.

El partido podrá verseen DAZN, un canal que se puede ver en streaming y se puede contratar desde Uruguay, y es el que emite los diferentes partidos del torneo, aunque por ahora, no todos.

