Como informó Referí, Peñarol cobrará US$ 700.000 por el pase de Canobbio a Fluminense, algo que le vendrá muy bien a sus arcas,

Agustín Canobbio fue presentado este martes como el fichaje más caro en la historia de Fluminense y habló de todo

"Todos me recibieron muy bien. Facundo Bernal me está ayudando mucho a adaptarme. Luego hay otro aspecto, que es el calor, pero me acostumbraré. Creo que la adaptación será rápida. Hablo mucho con Facundo (Bernal), con Germán (Cano). Él me recomienda muchas cosas. Siempre estamos hablando entre nosotros para poder integrarme bien y adaptarme a la filosofía del club", dijo el futbolista al inicio de la conferencia.

Consultado acerca de que es el fichaje más caro en la historia de Fluminense, Canobbio respondió: "No me presiono. Si soy el más caro, quiero estar a la altura, pero sabiendo que lo principal es el equipo. Ya no buscaré el gol porque es el fichaje más caro. Es un honor, sí. Mucha responsabilidad. Quiero aprovechar este honor y representarlo en el campo. Mi futuro es ganar títulos con Fluminense, tengo eso en mente como objetivo".

canobbio.jpg Agustín Canobbio con la camiseta de Fluminense

El uruguayo habló además de lo que le pide su técnico, Mano Menezes.

"Tuvimos buenas charlas. Me llamó la atención sobre cosas que puedo hacer. Ataca el espacio, añade intensidad. Cosas que siempre hago y seguiré haciendo. Ahora quiero demostrarlo en el campo", señaló.

A su vez, Canobbio admitió que una de las cosas que lo llevaron a firmar con Fluminense, fue que participará del Mundial de Clubes 2025.

"Sí, fue una de las cosas, pero también lo que representa Fluminense en el fútbol brasileño. Lógicamente, me motivó a venir. No fue solo eso, sino también el equipo que tiene mucha calidad, el esquema del entrenador" . Muchas cosas. Ahora lo estoy disfrutando. 'El equipo guerrero' (como le dicen a Flu) es una frase que me gusta mucho y la voy a representar en cada partido”.