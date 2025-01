La dura conferencia de prensa de Mauricio Lemos, quien estuvo cerca de llegar a Peñarol, en su presentación con Vasco Da Gama de Brasil

Mauricio Lemos fue presentado este martes como flamante incorporación de Vasco Da Gama de Brasil.

Allí será compañero de José Luis Pumita Rodríguez, quien ya hace un tiempo que defiende esa camiseta con éxito, lo que le ha valido la citación de Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay.

En la conferencia de prensa de presentación, Lemos comenzó hablando de su futuro.

"Voy a defender esta camiseta como si no hubiera un mañana. Estoy aquí para quedarme muchos años. Mi intención es quedarme muchos años, hacerme un nombre aquí y ayudar al Vasco a crecer", dijo.

Pero minutos después, la misma se tornó dura, cuando le consultaron sobre su anterior club, Atlético Mineiro.

stuani-jpg..webp Mauricio Lemos celebra su gol para Atlético Mineiro ante Vasco Da Gama en el inicio del Brasileirao

"En Atlético estaba en un momento difícil. Dejaron de contar conmigo sin ser muy claros conmigo. Intenté hacer lo mejor que pude para quedarme y demostrar que podía, pero no me dieron esa oportunidad", indicó el zaguero uruguayo.

Y continuó: "Pasaron muchas cosas. Empecé el año jugando, luego tuve una pequeña lesión y cuando volví ya no estaba en los planes. No sé por qué. Sé que siempre hice lo mejor que pude. Prefiero no comentar todo lo que pasó. Sé que podrían haber hecho más para darme confianza. Allí todos me conocen y saben que siempre hice lo mejor para el club. Esperaba tener más posibilidades. El fútbol cambia rápidamente y tiene cosas que uno no entiende."