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Campeón del mundo argentino, Nery Pumpido, cree que selecciones sudamericanas pueden "pelear tranquilamente" el Mundial 2026, aunque no mencionó a Uruguay

Pumpido cree que las selecciones sudamericanas deben "creer, confiar y trabajar" por el título de la FIFA

14 de abril de 2026 8:14 hs
Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia

Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia

Foto: AFP

El exfutbolista argentino Nery Pumpido, campeón de la Copa del Mundo México 86, afirmó este lunes que las selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pueden "pelear tranquilamente" por el título en el Mundial 2026 que se jugará desde el venidero 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.

AME3143. LUQUE (PARAGUAY), 13/04/2026.- El director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nery Pumpido, habla durante el evento de firma de acuerdo entre la Conmebol y el Gobierno de Paraguay para fortalecer la protección de
El director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nery Pumpido

El director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nery Pumpido

"Hay selecciones que están muy bien, lógicamente Argentina y Brasil siempre han sido caracterizados en ese aspecto de pelear (por títulos), pero ¿por qué no lo pueden pelear Colombia, Paraguay, Ecuador? Lo pueden pelear tranquilamente", declaró Pumpido, que no mencionó a Uruguay, a periodistas tras la inauguración del Seminario de Fútbol Suramericano organizado por la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

En este sentido, añadió que las selecciones sudamericanas deben "creer, confiar y trabajar" por el título, al tiempo que destacó que estarán en igualdad de condiciones que sus rivales, puesto que "las medidas de la cancha son iguales para todos" y jugarán con "la misma pelota".

20240906 Despedida de Luis Suárez de la selección de Uruguay Foto Leonardo Carreño (12).jpeg
Nery Pumpido y Luis Suárez

Nery Pumpido y Luis Suárez

Por otro lado, hizo suyo el deseo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que esta misma jornada reveló su "sueño" de que la Copa del Mundo regrese suelo sudamericano tras el triunfo de Argentina en 2022 y que dos selecciones de esta confederación disputen la final, algo que no sucede desde la edición de 1950 cuando se enfrentaron Brasil y Uruguay.

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"Ojalá se cumplan los dos deseos del presidente, es lo que queremos todos. Sería bárbaro y por qué no, hay que creer, hay que creérsela, hay que pensar en que las cosas se pueden realizar", señaló.

EFE

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