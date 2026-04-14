Campeón del mundo argentino, Nery Pumpido, cree que selecciones sudamericanas pueden "pelear tranquilamente" el Mundial 2026, aunque no mencionó a Uruguay
Pumpido cree que las selecciones sudamericanas deben "creer, confiar y trabajar" por el título de la FIFA
14 de abril de 2026 8:14 hs
Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia
Foto: AFP
El exfutbolista argentino Nery Pumpido, campeón de la Copa del Mundo México 86, afirmó este lunes que las selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pueden "pelear tranquilamente" por el título en el Mundial 2026 que se jugará desde el venidero 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.
"Hay selecciones que están muy bien, lógicamente Argentina y Brasil siempre han sido caracterizados en ese aspecto de pelear (por títulos), pero ¿por qué no lo pueden pelear Colombia, Paraguay, Ecuador? Lo pueden pelear tranquilamente", declaró Pumpido, que no mencionó a Uruguay, a periodistas tras la inauguración del Seminario de Fútbol Suramericano organizado por la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.
En este sentido, añadió que las selecciones sudamericanas deben "creer, confiar y trabajar" por el título, al tiempo que destacó que estarán en igualdad de condiciones que sus rivales, puesto que "las medidas de la cancha son iguales para todos" y jugarán con "la misma pelota".