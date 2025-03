Carlo Ancelotti llenó de elogios a Federico Valverde y dio una noticia que repercute en la selección uruguaya de cara a las Eliminatorias

"En el futuro, ya lo es, porque es el mejor lateral del mundo , pero su carrera creo que va a ser en el medio del campo, no como lateral", opinó.

Además, para Ancelotti, el futbolista uruguayo es un ejemplo de que se puede cumplir las dos premisas que marcó y que hoy aclaró. "O corres o marcas la diferencia. Creo que alguien lo ha malinterpretado".

"Si no corres o marcas la diferencia, no está bien. Si no marcas las diferencias tienes que correr. Es verdad que hay jugadores que corren y marcan la diferencia. Valverde es uno que puede hacer las dos cosas, correr y marcar la diferencia", sentenció.

