¿Cómo se le gana a Bayern Múnich? Mirá lo que dijo Giorgian De Arrascaeta tras conocer que será el rival de Flamengo por los octavos de final del Mundial de Clubes

"No vamos a renunciar a eso. Hoy hicimos un gran partido, tuvimos un momento muy bueno, luego tuvimos que bajar un poquito la línea por el cansancio, pero estamos felices por continuar", manifestó.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 16: Giorgian de Arrascaeta #10 of CR Flamengo celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group D match between CR Flamengo and Esperance de Tunis at Lincoln Financial Field on June 16, 20

Festejo de Giorgian De Arrascaeta en el Mundial de Clubes

Foto: AFP