Cristiano Ronaldo realizó un importante anuncio sobre su futuro tras jugar su último partido con Al Nassr

"This chapter is over. The story? Still being written. Grateful to all".

"Este capítulo está terminado. ¿La historia? Todavía se sigue escribiendo. Agradecido a todos".

Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia del fútbol, hizo 25 goles en 30 partidos esta temporada por la Saudi Pro League.

Por segundo año consecutivo terminó como goleador de la temporada. Segundo quedó el inglés Ivan Toney, de Al Ahli, con 18.

El año pasado había terminado como goleador con 35 tantos en 31 encuentros. En esa oportunidad superó al serbio Aleksandar Mitrovic de Al Hilal, con 28.

Al Nassr fue vicecampeón el año pasado detrás de Al Hilal mientras que este año terminó tercero tras Al Ittihad y Al Hilal.

El futuro de Cristiano Ronaldo

Botafogo es uno de los equipos que buscará su contratación, intentando tentarlo con el Mundial de Clubes.

También hay especulaciones de que Chelsea pueda intentar sumarlo o que el jugador decida retornar a Sporting Lisboa, club en el que se formó.