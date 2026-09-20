Del juvenil goleador a La Joya: el elogio de Abel Hernández a Leonel Jaime y la respuesta de la gran figura aurinegra

La victoria de Peñarol por 2-1 sobre Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, por la séptima fecha del Torneo Clausura de este sábado, dejó no solo tres puntos fundamentales para la tabla a los carboneros, sino también postales de unión y complicidad dentro del plantel. La gran figura de la tarde fue el juvenil argentino Leonel Jaime, quien se despachó con un verdadero golazo para decretar el segundo tanto del equipo y confirmar su enorme presente con la camiseta mirasol.
Tras el pitazo final y los festejos en la villa del Cerro, la repercusión del triunfo se trasladó al plano digital.
El ida y vuelta entre Abel Hernández y Leonel Jaime
El experimentado delantero Abel Hernández publicó una foto en sus redes sociales en la que se lo ve abrazado a Leonel Jaime, acompañando la imagen con un cálido mensaje de aliento hacia la joya del equipo: "Bien gurííí, bien Peñaroool".
La respuesta del atacante de 19 años no tardó en llegar.
Jaime reposteó la imagen en su cuenta de Instagram y le devolvió el gesto al goleador con un toque de humor y agradecimiento por la asistencia en la jugada decisiva: "Mano a mano me dejaste, Abelito".
El gesto entre el experimentado atacante y la joven promesa refleja el excelente clima que se vive en el vestuario aurinegro.
Con el respaldo de los referentes y el despliegue de sus jóvenes talentos, Peñarol ratifica su buen momento futbolístico y sigue firme en la pelea por los objetivos del Torneo Clausura y la Tabla Anual.
Aquí se puede ver el posteo:
La respuesta de Leonel Jaime a Abel Hernández tras el triunfo de Peñarol ante Cerro por el Torneo Clausura