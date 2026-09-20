Del juvenil goleador a La Joya: el elogio de Abel Hernández a Leonel Jaime y la respuesta de la gran figura aurinegra

La victoria de Peñarol por 2-1 sobre Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, por la séptima fecha del Torneo Clausura de este sábado, dejó no solo tres puntos fundamentales para la tabla a los carboneros, sino también postales de unión y complicidad dentro del plantel. La gran figura de la tarde fue el juvenil argentino Leonel Jaime, quien se despachó con un verdadero golazo para decretar el segundo tanto del equipo y confirmar su enorme presente con la camiseta mirasol.

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Tras el pitazo final y los festejos en la villa del Cerro, la repercusión del triunfo se trasladó al plano digital.

El experimentado delantero Abel Hernández publicó una foto en sus redes sociales en la que se lo ve abrazado a Leonel Jaime, acompañando la imagen con un cálido mensaje de aliento hacia la joya del equipo: "Bien gurííí, bien Peñaroool".

Ronald Araujo volvió a ser clave en el triunfo de visita de Liverpool con su solidez defensiva, números muy buenos y elogios de la prensa inglesa

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La respuesta del atacante de 19 años no tardó en llegar.

Jaime reposteó la imagen en su cuenta de Instagram y le devolvió el gesto al goleador con un toque de humor y agradecimiento por la asistencia en la jugada decisiva: "Mano a mano me dejaste, Abelito".

El gesto entre el experimentado atacante y la joven promesa refleja el excelente clima que se vive en el vestuario aurinegro.

Con el respaldo de los referentes y el despliegue de sus jóvenes talentos, Peñarol ratifica su buen momento futbolístico y sigue firme en la pelea por los objetivos del Torneo Clausura y la Tabla Anual.

Aquí se puede ver el posteo: