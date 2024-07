Diego Alonso y Paulo Pezzolano se pelean por un jugador de la selección de Uruguay para llevarlo a jugar en Grecia o en España

Se trata de Facundo Pellistri, quien ahora se encuentra de vacaciones, luego de lo que fue su participación en la Copa América, y debe retornar a Manchester United, club dueño de su ficha, tras descender otra vez en España (ahora con Granada y ya lo había hecho con Deportivo Alavés).

Según expresan desde España, la intención de Valladolid es desprenderse del brasileño Robert Kenedy, quien no colmó las expectativas.

20240623 SPO - SOC - URUGUAY - V - PANAMA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Facundo Pellistri of Uruguay controls the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock

Facundo Pellistri

Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP