Conmebol saludó en sus redes a Marcelo Bielsa por su cumpleaños y los comentarios de los seguidores son lapidarios

"El motivo que provocó una reacción, es parte de la interpretación que se hace de la reacción que se está evaluando. ¡¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, madres, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?!. Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. ¡Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque no se cuidaron bien a las familias! Los único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano", comenzó diciendo Bielsa.

Y añadió: "Le tengo mucho miedo a las venganzas deportivas. Siempre te amenazan deportivamente. Los mensajes que nos dieron: no pudimos defender a sus familias y no podemos permitirle huir, entonces, ¿de qué sanción me hablan? Lo que hay que decir, es cuánto tardarán en pedirles disculpas. ¿Cómo voy a abordar este tema según la pregunta? Quiero que se pongan en mi lugar. Uno está amenazado. Entonces ya me cansé. Hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están perfectas y no lo están. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y le dijeron, no hables más. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados. Y las uniones no cierran. Son todos errores. Los norteamericanos hicieron un desastre con los campos de entrenamiento. Y Bolivia no entrenó. Claro, es Bolivia. Y después el penal que no le cobraron a Brasil. Ya saben todo lo que es esto viejo...".

La Conmebol le abrió un expediente

Bielsa continuó con su diatriba en contra de la Conmebol, aunque no la nombró en ningún momento.

"¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido", continuó.

El pasado miércoles y como informó Referí, la Conmebol le comunicó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que le instruyó un expediente disciplinario al entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, por sus dichos en la conferencia de prensa previa al partido contra Canadá, por el tercer puesto de la Copa América 2024.

En la denuncia de Conmebol se hace referencia al artículo 11 del Código Disciplinario que define a los "principios de conducta" que deben atender los futbolistas, los entrenadores y los oficiales (dirigentes) en el marco de los torneos Conmebol.

El saludo de la Conmebol a Marcelo Bielsa y los comentarios

Este domingo, la Conmebol saludó a Marcelo Bielsa por su cumpleaños.

En la cuenta de X (ex Twitter) se pueden leer los comentarios de los lectores que critican ácidamente al máximo organismo del fútbol sudamericano, diciendo que por un lado lo saluda, y por otro le abrió un expediente.

"Igual Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) y su magia lo van a castigar por decir verdades!!! Que cara dura son ustedes!! Que cara dura!!", dice uno de los tantos seguidores que critica.

Otro escribió: "Y le abren expediente, no sean hipócritas".

"Y de regalo de cumpleaños le iniciaron un proceso, ya que les dijo todas las verdades. Caras de raja", fue uno más. Y así prosiguen.

Aquí se puede ver el posteo y también los comentarios al mismo: