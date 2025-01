El condimento histórico que tuvo para el fútbol uruguayo el Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España

No era fácil la parada para el riverense ex Rentistas y Boston River.

Arrancó la temporada afuera por la dura lesión que lo sacó de la Copa América de Estados Unidos, en el partido contra Brasil, por cuartos de final.

Cuando tuvo el alta, Flick lo mandó varios partidos al banco de suplentes pero no le dio minutos.

Tras el viaje a Arabia Saudita para disputar la semifinal de la Supercopa, fue suplente ante Athletic Bilbao, pero no entró.

Y a los 28', cuando el clásico estaba 1-1 con goles de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, Araujo entró a la cancha.

Fue ahí cuando el delantero brasileño Raphinha le entregó a Araujo la cinta de capitán.

En Real Madrid fue Lucas Vázquez quien salió como capitán.

Pero tan rematadamente malo su partido que Carlo Ancelotti tuvo que sacarlo a los 52', colocando en su lugar al canterano Raúl Asencio.

Antes de salir, Vázquez le puso la cinta de capitán a Valverde.

El partido ya estaba 5-1 a favor de Barcelona que tuvo un cierre de primer tiempo arrollador.

Valverde tenía la cinta cuando Rodrygo descontó.

20250112 Jeddah (Saudi Arabia), 12/01/2025.- Real Madrid's Rodrygo Goes (L) celebrates scoring the 2-5 goal with his teammates Fede Valverde (C) and Vinicius Jr (L) during the final of the Spanish Super Cup, the Supercopa de Espana, between Real Madrid an

Rodrygo, Federico Valverde capitán y Vinicius Jr.

EFE/EPA/STR